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Meksika’da bara silahlı ve bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

13.03.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde bir bara bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların rastgele ateş açması ve ev yapımı bombaları patlamaları sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Meksika’da bara silahlı ve bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrindeki El Estadio adlı bara bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların, bara girerek etrafa rastgele ateş açtığı ve saldırıda yanlarında getirdikleri ev yapımı patlayıcıları kullandıkları ifade edildi. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

MÜZİK NEDENİYLE SALDIRIYI GEÇ FARK ETTİLER

Görgü tanıkları, bardaki birçok kişinin yüksek sesli müzik nedeniyle silah seslerinin duymadığını ve saldırıyı geç fark ettiklerini söyledi. Saldırıda, siper alarak kendilerini korumaya çalışan birkaç kişinin atılan ev yapımı patlayıcılar nedeniyle yaralandığı belirtilirken, bazı yaralıların ise yerde ölü taklidi yaparak kurtulduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgeye eyalet polisi ve Ulusal Muhafızlar sevk edilirken, saldırganların güvenlik güçleri gelmeden olay yerinden kaçtıkları aktarıldı. Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi. (İHA)

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