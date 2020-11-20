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Meksika dünyanın en büyük yasal esrar pazarı haline gelecek!

20.11.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Meksika dünyanın en büyük yasal esrar pazarı haline gelecek!

Meksika solcu başkanla birlikte uyuşturucu kartelleriyle mücadelede toplumsal çözümler geliştirmeye çalışırken esrarla ilgili çığır açıcı bir kararın eşiğine geldi. Senato'dan geçen ve Meclis'in onayını bekleyen keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaşmasına yönelik yasa tasarısıyla Meksika dünyanın en büyük yasal esrar pazarına dönüşme yolunda.

Meksika'da 2006'a ABD'nin baskısıyla dönemin sağcı başkanı Felipe Calderon'un uyuşturucuyla savaşa orduyu sokmasıyla girilen ve 100 binden fazla can alan şiddet döngüsü 2018'de solcu başkan seçilmesiyle bir nebze kırılırken, esrarla ilgili dönüm noktası niteliğinde karar alınmasının eşiğine gelindi.

Esrarın yasallaşmasına ilişkin yasa tasarısı Kongre'nin üst kanadı Senato'da 18 hayır, 7 çekimser oya karşı 82 evet oyuyla kabul edildi. Alt kanat Meclis de aralık ayında dönem çalışmaları sone ermeden evvel tasarıyı onaylayıp yasalaştırma telaşına girdi. Her iki kanattan da geçmesi halinde, Meksika dünyanın en büyük yasal esrar pazarı haline gelecek.

YÜKSEK MAHKEME'DEN İZİN VAR

Meksika'da 2017'de Kongre'nin esrarın tıbbi amaçlarla kullanımını yasal hale getirmesinden bir yıl sonra, Yüksek Mahkeme'den keyif amaçlı esrar kullanımına izin verilmesi yönünde karar çıkmıştı.

KABİNE VE İKTİDAR PARTİSİ DESTEKLİYOR

Ekonomik olarak solcu, toplumsal olarak muhafazakar politikalar yürüten Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaşması kampanyasını pek hoş karşılamadı.

Ancak İçişleri Bakanı Olga Sanchez gibi kabinenin önemli üyeleri, keyif amaçlı esrar kullanımına yönelik düzenlemeler ve yasa çıkarılmasından yana tavır aldı.

AMLO'nun merkez solcu partisi Morena da kampanyayı destekledi. Morena ile müttefikleri, Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu ellerinde tutuyor.

28 gram esrar taşınabilecek, evde en fazla dört bitki yetiştirilebilecek
Yasa tasarısında esrarın yasallaşması 'yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve uyuşturucu kaçakçılığı bağlantılı suçların azaltılmasına katkıda bulunmayla' gerekçelendiriliyor. Kullanıcıların 28 gram esrar taşımasına ve evde en fazla dört bitki yetiştirmesine izin veriliyor.

ABD ve Kanada'daki marihuana üreten şirketler de gelecekte Meksika'da kurulabilecek yasal esrar pazarına yoğun ilgi gösteriyor.

ÇOCUKLARA HER TÜRLÜ YASAK

Yetkili işletmelerde yetişkinlere satışa, ürünün psikoaktif bileşenlerin maksimum sınırına uyması koşuluyla izin verilecek.

Çocukların esrar kullanmaları veya ekimi ile satışına herhangi bir şekilde dahil olmaları yasaklanacak.

Esrar kullanmış halde araç kullanmak da suç teşkil edecek.

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