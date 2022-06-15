Meksika karıştı! Polisle çatışmaya giren 11 çete üyesi öldürüldü

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksika eyaletine bağlı Texcaltitlan kasabasında, polis bir çeteye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çete üyelerinin ağır silahlarla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 11 çete üyesi öldürüldü, 4 kişi yaralandı. Polis, 7 çete üyesini de gözaltına aldı.

Öte yandan operasyon esnasında 3 polis de yaralandı.

Çete üyelerinden 20 adet uzun namlulu silah, çok sayıda fişek, kurşun geçirmez yelekler ve çeşitli haberleşme teçhizatları ele geçirildi. (AA)





