Meksika, Rusya’dan 32 milyon doz aşı aldı!

Rusya’da Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V isim yeni tip koronavirüs aşısının finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDİF), ilaç şirketi Landsteiner Scientific ile Meksika’ya 32 milyon doz Rus aşısı tedarik edilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

32 milyon doz Sputnik V ile Meksika nüfusunun yüzde 25’inin aşılanabileceği belirtildi.

Meksika’nın devlet kurumları tarafından onaylanması hâlinde ülkeye Rus aşılarının teslimatının kasım ayında başlayabileceği kaydediliyor.

Anlaşmaya göre Landsteiner Scientific şirketi, RDİF’in partneri olarak Sputnik V aşısının Meksika’daki dağıtıcısı olacak.

RDİF, Sputnik V aşısının ihracatına dair ilk anlaşmasını Kazakistan ile ağustosta imzalamıştı. Anlaşmaya göre Kazakistan Rusya’dan 2 milyon doz aşı satın alacak, daha sonra bu miktarı 5 milyon doza kadar artırabilecek.

Resmi kayıt ismi Gam-KOVİD-Vac olan Sputnik V, 11 Ağustos’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olmuştu.

Rus aşısının, klinik araştırmaların son aşaması sürerken onaylanmış olması, Batı’da ilk başta eleştirilere neden olsa da şimdi ABD ve İngiltere de kendi geliştirdikleri aşının hızlandırılmış onay sürecine alınmasını tartışıyor.

