HABER

Meksika'da çete çatışmalarında 19 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

Meksika'da çete çatışmalarında 19 kişi öldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'da suç çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Michoacan Eyaleti Başsavcısı Adrian Lopez Solis, yaptığı basın açıklamasında, ölenlerden 9'unun üst geçide asıldığını, 7'sinin vücudunun parçalandığını ve 3'ünün cesedinin yol kenarına atıldığını bildirdi.

Üst geçide asılan cesetlerin yanında, rakiplerini tehdit eden çetenin işaretinin olduğu bilgisini paylaşan Solis, boyunlarından iple asılanlardan 2'sinin kadın olduğunu ve yarı çıplak halde bulunduklarını belirtti.

Solis, parçalanan cesetlerin ise eyaletin Uruapan şehrinde bulunduğunu ifade etti.

Başsavcı Solis, suç çetelerinin, uyuşturucu dağıtımı ve tüketimiyle ilgili faaliyetlerin kontrolü için birbirleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Meksiko güvenlik analisti Alejandro Hope de cinayetlerin "basit bir öldürme olayı" olmadığını belirterek, "Bu tür kamuya açık teatral şiddet eylemleri, öldürmekle övünmekle kalmayıp rakiplerini sindirmek ve yetkililere mesaj göndermek anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, Meksika'da bu yılın ilk yarısında 17 bin 608 cinayet işlendiğini, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 16 bin 714 olduğunu açıklamıştı.

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesindeİçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde
Çavuşoğlu'na "Japonya'nın en yüksek nişanı" takdim edildiÇavuşoğlu'na "Japonya'nın en yüksek nişanı" takdim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çete Savaşları Meksika Meksiko Michoacan Eyaleti Başsavcısı Adrian Lopez Solis

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

8 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 25 milyon TL devretti

Son dakika: AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.