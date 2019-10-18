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Meksika'da El Chapo'nun oğlu yakalanınca çatışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

Polis tarafından yakalanan Ovidio Guzman Lopez, güvenlik gerekçesiyle serbest bırakıldı

PUERTO VALLARTA (AA) - ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın oğullarından biri Meksika'nın Culiacan kentinde polis tarafından yakalanınca kentte çatışma çıktı.

Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, basına yaptığı açıklamada, ülkenin batı eyaleti Sinaloa'nın Culiacan kentinde Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in rutin bir devriye sırasında polis tarafından yakalandığını belirterek, daha sonra kartel üyelerinin güvenlik güçlerine ateş açtığını kaydetti.

Çete üyelerinin caddeleri kapattığını, araçları ateşe verdiğini ve kentte paniğe neden olduğunu ifade eden Durazo, kentin güvenliği için güvenlik güçlerinin operasyonu durdurduğunu söyledi.

Durazo, kentte şiddetin önlenmesi amacıyla Ovidio Guzman'ın serbest bırakıldığını ifade etti.

Guzman ailesinin avukatlarından Jose Luis Gonzalez Meza, yaptığı açıklamada Ovidio Guzman'ın "hayatta ve özgür" olduğunu belirtti.

Ülke basınında yer alan haberlerde kentte çıkan kargaşa sırasında 30'a yakın mahkumun ceza evinden kaçtığı ifade edildi.

Sinaloa Valisi Quirino Ordaz Coppel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Culiacan kentinin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
El Chapo Meksika oğlu

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