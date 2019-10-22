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Meksika'da geniş çaplı operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 23:31 | Son Güncelleme

Başkent Meksiko'nun bir gecekondu mahallesinde, 600'den fazla polis ve 147 piyade tarafından düzenlenen baskınlarda yaklaşık 2,5 ton marihuana ele geçirildi

MEKSİKO (AA) - Meksika'da başkent Meksiko'nun bir gece kondu mahallesinde, yüzlerce polis ve deniz piyade birlikleri tarafından düzenlenen baskınlarda yaklaşık 2,5 ton uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların ihbarı üzerine 600'den fazla polis ve 147 piyadenin, Morelos Mahallesi'ndeki üç binaya baskın düzenlediğini belirtti.

Baskın sırasında, yaklaşık 2,5 ton marihuananın yanı sıra yaklaşık 20 silah, 5 el bombası, bir el bombası atıcısı gibi mühimmatlar, 2 metamfetamin laboratuvarı ve 2 tünel bulunduğunu bildiren yetkililer, baskında 26 erkek ve 5 kadının gözaltına alındığını kaydetti.

Yerel basında, operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin, "Tepito Birliği" isimli uyuşturucu kartelinin üyesi olduğunun ileri sürüldüğü aktarıldı.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen "savaşın" oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği ve yaklaşık 40 bin kişinin kaybolduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tepito Birliği uyuşturucu

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