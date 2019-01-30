Meksika’da meydana gelen patlamada ölü sayısı 66’ya yükseldi

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.
Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 21’den 66’ya yükseldi. Patlama çok sayıda vatandaşın kaçak yakıt almaya çalışırken meydana gelmişti.
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