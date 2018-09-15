Meksika'da silahlı saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

Meksika'da, geleneksel "mariachi" müzisyeni kıyafetleri giyen silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
BBC'nin emniyet güçlerine dayandırdığı haberinde, Meksiko'da mariachi müziği çalan eğlence mekanlarıyla bilinen Plaza Garibaldi bölgesinde silahlı kişilerce açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganların olay yerinden motosikletlerle kaçtığı bildirildi.
Saldırının ardından polis olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Plaza Garibaldi, La Union uyuşturucu kartelinin etkili olduğu Tepito Mahallesi yakınlarında yer alıyor.
- Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor
İçişleri Bakanlığından temmuz ayında yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.
Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da, geçen yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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