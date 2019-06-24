Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazete editörü hayatını kaybetti

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde salı gecesi silahlı saldırıya uğrayan bir gazetenin baskı editörü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

"The Expreso" gazetesinde yer alan haberde, salı gecesi eyalet başkenti Ciudad Victoria'daki bir dükkanda silahlı saldırıya uğrayan, gazetenin baskı departmanından sorumlu Juan Antonio Escamilla'nın önceki gün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazetenin yıllardır tehdit aldığı belirtilen haberde, bir gazete çalışanının 2008'de kaçırılarak dövüldüğü ve aralık ayında gazete binasının park yerinde bir tehdit notuyla soğutucu içine bırakılmış kesik bir baş bulunduğu ifade edildi.

Escamilla'nın ailesini ve gazete çalışanlarını korumak için önlemler alındığı kaydedildi.

"Tabasco Hoy" gazetesinden de Norma Sarabia isimli muhabirinin Huimanguillo ilçesindeki evinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Sarabia'nın ölümüyle Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısı 146'ya yükselmişti.

Ülkede 21 medya çalışanının da 2005'ten bu yana kayıp olduğu ifade ediliyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülkede işlenen gazeteci cinayetlerinin cezasız kalmayacağını ifade etmişti.

