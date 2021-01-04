HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası

Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası

04.01.2021 21:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da seyir halindeyken yola çöp atan otobüs şoförü, kendisini uyaran sürücüye yangın tüpü ile saldırdı.Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan kentinde bir otobüs şoförü, seyir halindeyken yola çöp attığı için Jaaziel Carmona tarafından uyarıldı.

Meksika’da seyir halindeyken yola çöp atan otobüs şoförü, kendisini uyaran sürücüye yangın tüpü ile saldırdı.
Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan kentinde bir otobüs şoförü, seyir halindeyken yola çöp attığı için Jaaziel Carmona tarafından uyarıldı. Carmon’ın uyarısı ile deliye dönen otobüs şoförü, otobüste bulunan yangın tüpü ile Carmon’ın aracının camını patlattı.
Jaaziel Carmona, “Lanet bir çöp torbasıyla ortaya çıkardığın pisliği gör” dediği için otobüs şoförünün saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıya uğradığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Carmona, otobüsün plakasını da paylaştı.
Jalisco Toplu Taşıma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün iş anlaşmasının iptal edildiği ve ehliyetinin de elinden alındığı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardıAlevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu! Sınav ne zaman?CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu! Sınav ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Kocaeli'de alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

4 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstanbul’da mesai çıkışında trafik yoğunluğu

80 saatlik kısıtlama sonrası boş yer kalmadı

Sahte içki Muğla'da can aldı: 2 ölü

Sahte içki Muğla'da can aldı: 2 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.