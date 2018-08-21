HABER

Melania’den Trump’a yeni misilleme

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

First Lady Melania Trump, Başkan Trump'ın bir süre önce 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret edecek.

Melania’den Trump’a yeni misilleme

First Lady Melania’nın, Donald Trump’tan boşanacağı iddiaları devam ederken, Melania, Trump’a yeni bir misilleme daha yaptı. First Lady, Trump'ın Ocak ayında 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor. First Lady'nin, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği söyleniyor.
Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, Firts Lady'nin Afrika ülkelerindeki insani yardım çabalarına ve kalkınma programlarına dikkat çekmeyi amaçlayarak yapmayı planladığı geziyi dört gözle beklediğini söyledi.

Melania Trump, gezinin planlarından, Rockville, Maryland'deki bir toplantıda siber zorbalığa karşı konuştuğu zaman bahsetti.

'B.. ÇUKURU ÜLKELER'

Amerikan Gazetesi Washington Post'un Ocak ayında yer verdiği bir haberde, Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı bir toplantı sırasında milletvekillerine Haiti ve Afrika'dan diğer ülkeleri kastederek, "Neden 'b.. çukuru ülkeler'den çok sayıda insan ABD'ye geliyor" sorusunu sorduğu yer almıştı. Trump'ın toplantı sırasında ayrıca neden Norveç gibi ülkelerden daha fazla göçmen alınmadığını da sormuştu.

İHA

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
İtalya’dan sığınmacılara karaya çıkma izni yokİtalya’dan sığınmacılara karaya çıkma izni yok
Afganistan Cumhurbaşkanı Canlı Yayındayken Sarayına Roket SaldırısıAfganistan Cumhurbaşkanı Canlı Yayındayken Sarayına Roket Saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerika Melania Trump Başkan Trump First Lady Melania Trump

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı

Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı

Hasan Ruhani: Türkiye ve İran iş birliği yapabilir!

Hasan Ruhani: Türkiye ve İran iş birliği yapabilir!

Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok

Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok

California polisi, Asia Argento'ya yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını araştırıyor

California polisi, Asia Argento'ya yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını araştırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.