Melania-Stephanie kavgasında seviye yerlerde!

Melania Trump'ın ses kayıtları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. First Lady ve eşi ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan koronavirüs belasıyla mücadele ediyor. Öte yandan başkanlık seçimleri yaklaştıkça hem ailesi hem de kendisiyle ilgili yayınlanan kitaplar ve bir zamanlar kadim dostu olan Stephanie Winston Wolkoff'un gizli gizli ses kayıtları almasıyla zor günler geçiriyor. New York sosyetesinini de önemli isimleri arasında gösterilen Stephanie Winston Wolkoff, son olarak Trump'ın eski avukatı olan Michael Cohen'in podcast'inde yeni kayıtlar yayınladı. Daha önce Melania Trump'ın Meksika'dan ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocukları ile Noel hazırlıkları konusunda gizlice kaydedilen konuşmaları CNN International'da yayınlanmıştı. Ses kaydında, Melania Trump, eşi Donald Trump'ın Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen aileleri çocuklarından ayırma politikası ile Noel hazırlıkları gibi geleneksel ABD başkanı eşi görevlerini yerine getirmesi noktasında kendisine yöneltilen eleştirilerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.

Öte yandan kayıtlarda Melania'nın kullandığı küfürlü dil ve kaba ifadeler de dikkat çekmişti. Önceki gün Cohen'in programında yayınlanan ses kayıtlarının da Melania için bir hayli utanç verici olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Melania, 2018 yılında gizlice kaydedilmiş olan bu ses kayıtlarında, eşinin kendisini aldattığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels hakkında konuşuyor. Stormy Daniels'ın, prestijli moda dergisi Vogue'un bir sayısında yer alacağını öğrenen Melania Trump, kelimenin tam anlamıyla deliye dönüyor ve ağza alınmayacak sözler söylüyor. Ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'in, Daniels'ın fotoğraflarını çekmesi üzerine tepki gösteren Melania, kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmi oyuncusununu eylül ya da ekim sayısında yer alacağını söylüyor. Stormy Daniels da yayınlanan ses kayıtları üzerine boş durmadı ve Twitter hesabından açıklama yaptı. Melania'ya "gülerek" başlayan açıklamada kendini savunan Stormy, Melania'yı hem ruhunu hem de bedenini satmakla suçladı. Wolkoff, 2003 yılında o dönemde henüz Melania Knauss olan bugünün First Lady'si ile Vogue ofisinde tanışmıştı. Sosyetik isim tanışmalarını, Melania ve Ben (Melania & Me) adlı kitabında anlatıyor.

International'da yayınlanan ses kayıtlarınd ise Melania Trump, kocasının güney sınırını yasadışı yollardan geçen aileleri ayırma politikası ve aynı zamanda Noel için hazırlanma gibi geleneksel First Lady görevlerini yerine getirmesi gerektiği için eleştirilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Beyaz Saray'ı "olaylı" bir şekilde terk eden ve Melania tarafından sırtından bıçaklandığını düşünen Wolkoff, Melania'nın kıdemli danışmanı görevine son verildikten sonra konuşmaları gizlice kaydetmişti. Dün akşam CNN International kanalında ekranlara genel "Anderson Cooper 360" programında Melania'nın ses kayıtları canlı yayında dinletildi. Kayıtlarda First Lady Melania Trump'ın, bol küfürlü bir dille "Noel süslemeleri için canımı dişime takıyorum, ama biliyorsun, kimin umrunda ki bunlar? Ama yine de yapmak zorundayım" dediği duyuluyor. Melania isyan ederek sözlerini şöyle sürdürüyor: "Tamam, ben Noel süslemeleriyle uğraşıyorum, bunu yapmak zorundayım. Peki onlar ne diyor? 'Ya ailelerinden ayrılan çocuklar ne olacak?'

"Yok daha neler! Obama yaparken kimse ona bir şey diyor muydu? Ben çocuğun annesiyle kavuşmasına yardım etmeye çalışıyordum ama bu işlerin yasal bir şekilde halledilmesi gerekiyor." Melania Trump'ın bahsettiği politika, kocası Başkan Donald Trump'ınkinden farklıydı. Eski Başkan Barack Obama döneminde çocuklar ebeveynlerinden ancak yetkililerin refahları konusunda endişeleri olduğunda veya yetişkinin aslında yasal vasi olduğunu doğrulayamadıklarında ayrıldılar. Ancak bir yargıç yönetimi durmaya zorlana dek Trump'ın yaptığı gibi kapsamlı bir politika olarak değil. Melania Trump'ın iletişim direktörü Stephanie Grisham, yaptığı açıklamada Wolkoff'u kaydı yayınladığı için kınadı. "First Lady'yi gizlice kaydetmek ve müstehcen bir kitap yayınlamak için kuralları çiğnemenin amacı bellidir. Zamanlaması da manidar olan bu girişim, hiç bitmeyen bir kendine acıma ve narsisizm egzersizi gibi" dedi. Başka bir kayıtta Melania Trump, gözaltı merkezlerinin kalitesini ve "onlara bakma biçimlerinin" kanıtı olarak "çakallar tarafından" getirilen göçmen çocukların tepkisini vurguluyor.

Melania Trump, yayınlanan ses kaydında, "Çocuklar, 'Vay be kendi yatağım olacak mı? Yatakta uyuyacağım mı? Giysilerim için bir dolabım olacak mı?' diyorlar. Bunu duymak çok üzücü ama kendi ülkelerinde buna sahip değillerdi, yerde uyuyorlar" ifadelerini kullanıyor. "Orada güzelce bakılıyorlar. Ama biliyorsun, evet, ebeveynleriyle birlikte değiller, bu çok üzücü. Ama buraya tek başlarına, çakallarla ya da yasadışı yollarla geldiklerinde, bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsun." First Lady, bazı göçmenlerin kendi ülkelerindeki tehlikelerden kaçmalarına ilişkin açıklamalarının gerçekliği konusunda da şüphe duyduğunu ifade etti. "Bir sürü anne ve çocuğa nasıl yapacakları öğretiliyor." diyen Melania, sesini değiştirip incelterek göçmenlerin taklidini yapıyor ve "Çete üyesi tarafından öldürüleceğiz, çok teklikeli" diyor ve ekliyor: "Böylece burada kalmalarına izin veriliyor." CNN yayınına bağlanan Wolkoff, dün akşam Cooper'a yaptığı açıklamada, Melania Trump'ın çocuklar için annelik endişesi hissedebileceğine inandığını, ancak yönetimin gündemine uymak için bunu aştığını söyledi.