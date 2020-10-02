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Melania Trump'ın gizli ses kayıtları CNN International'da yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Meksika'dan ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocukları ile Noel hazırlıkları konusunda gizlice kaydedilen konuşmaları CNN International'da yayınlandı.

Melania Trump'ın gizli ses kayıtları CNN International'da yayınlandı

CNN'in haberine göre, gizlice yapılan kayıtlar Melania Trump'ın 2018'de danışmanlığını yapan Stephanie Winston Wolkoff'a ait.

Ses kaydında, Melania Trump, Trump'ın Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen aileleri çocuklarından ayırma politikası ile Noel hazırlıkları gibi geleneksel ABD başkanı eşi görevlerini yerine getirmesi noktasında kendisine yöneltilen eleştirilerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Melania Trump, ses kaydındaki, "Suç ortağı olduğumu söylüyorlar. Onunla aynıyım, onu destekliyorum. Ben olduğum yerde yeterince yapamıyorum, yeterince söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ses kaydında Noel hazırlıklarıyla ilgili eleştirilere değinen Melania Trump, "Noel meseleleri üzerine biraz zaman ayırıyorum, biliyorsun. Noel malzemeleri ve dekorasyonları kimin umurunda? Ama benim bunu yapmam gerekiyor, değil mi? Tamam, Noel için çalıştığımı ve Noel'i planladığımı söylüyorum ve peki ailelerinden ayrılan çocuklar ne olacak?" şeklinde konuştu.

Melania Trump, göçmen çocukları anneleriyle yeniden bir araya getirmeye çalıştığını vurgulayarak, "Şansım yoktu, sürecin kanun yoluyla ilerlemesi gerekiyor." dedi.

Ailelerinden alınan çocukların gözetim merkezlerinde uygun şartlarda misafir edildiklerini savunan Melania Trump, "Çocuklar, 'Vay be kendi yatağım mı olacak? Yatakta mı uyuyacağım? Giysilerim için bir dolabım olacak mı?' diyor. Bunu duymak çok üzücü ama kendi ülkelerinde buna sahip değillerdi, yerde uyuyorlardı. Orada güzelce bakılıyorlar. Ama biliyorsun, evet, ebeveynleriyle değiller, üzücü. Ama buraya tek başlarına, yasa dışı yollarla geldiklerinde bir şeyler yapmalısın." değerlendirmesinde bulundu.

Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham, yaptığı açıklamada, Wolkoff'un ses kaydını yayınlamasının "ifşa etmeme sözleşmesinin" bilerek ihlali olduğunu bildirdi.

Wolkoff'un Melania Trump hakkında kaleme aldığı "Melania ve Ben: First Lady ile Arkadaşlığımın Yükselişi ve Düşüşü (Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady) adlı kitapta Melania Trump'ın üvey kızı Ivanka Trump ile ilişkisinden evliliğine ve hükümet politikalarına kadar birçok konuda ses getirecek noktalara değindiği belirtiliyor.

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