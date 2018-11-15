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First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!

15.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

ABD'de first lady Melania Trump'ın görevden alınmasını istediği Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in görevinden ayrıldığı açıklandı.

First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!

Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ricardel'in Beyaz Saray'ı yönetimdeki başka bir rol için bıraktığını" söyledi; daha fazla ayrıntı vermedi.

Melania Trump'ın geçen ayki Afrika gezisi sırasında Ricardel ile uçakta yer kavgası yaptığı dile getirilmişti.

Melania Trump'ın sözcüsü, "Ricardel, artık Beyaz Saray'a hizmet onurunu hak etmiyor" demişti.

First Lady, Afrika gezisi sırasında ABC Televizyonu'na açıklamasında Ricardel'in adını vermeden Beyaz Saray'da güvenmediği kişilerin görev yaptığını söylemişti.

'SAVUNMA BAKANI'YLA DA KAVGALI'

Wall Street Journal gazetesine göre first lady, yedi ay önce Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yardımcılığına getirilen Ricardel'i kendisi ve ekibi hakkında "olumsuz haberler" yaymakla suçluyor.

Gazete, Melania Trump'ın Savunma Bakanı James Mattis'le de "personel seçimi ve siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle" defalarca tartıştığını yazdı.

Ancak first lady'nin sözcüsü, Melania Trump ile Kelly arasında anlaşmazlık olduğu iddialarını reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i de görevden almaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Beyaz Saray'da geçmişte buna benzer krizler yaşanmıştı. Eski başkanlardan Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri'yle kavgalıydı. Bill Clinton'ın eşi Hilllary Clinton'ın da o dönem sık sık Beyaz Saray'daki danışmanlarla tartıştığı biliniyordu.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kadını suratı felfecir okuyor şeytan gibi. iki şeytan bir olunca ABD CEHENNEM olurmuş...
@murat_2018_zcksi Bu yorumu yazarken aynaya bakıyordun herhalde murat efendi?
Mira'da cami duvarına işemiş yani...
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