Melania Trump'ın yakılan ahşap heykelinin yerine yenisi dikildi

Melania Trump'ın memleketi Sevnica'da dikilen ve ABD’nin Bağımsızlık Günü'nde yani 4 Temmuz’da yakılan gerçek boyutlu heykelinin yeri yenisiyle dolduruldu.

Yeni heykel de Berlin'de yaşayan Amerikalı sanatçı Brad Downey ve Melanie Trump'la aynı hastanede doğan boru döşeme ustası ve marangoz Ales ‘Maxi’ Zupevc'in işbirliğiyle yapıldı. Bu kez bronzdan yapılan heykel, aynı kaide üzerine yerleştirildi.

Önceki heykelin Donald Trump'ın politikalarına tepki olarak yakıldığını düşünen Downey, yeni heykele zarar vermenin artık daha zor olduğunu söyledi.

Temmuz 2019'da dikilen eski heykelden geriye kalanlar Slovenya'nın Koper kasabasındaki bir sanat galerisinde sergileniyor. Polis heykeli yakan kişi ya da kişilerin bulunamadığını açıklamıştı.

