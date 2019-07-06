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Melanie de Biasio cazseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Melanie de Biasio cazseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Belçikalı caz şarkıcısı Melanie de Biasio, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival programındaki konser, Uniq Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşti.

Melanie de Biasio, konserde vokal ve flüt performansıyla sahne aldı.

Aarich Jespers vurmalı çalgılar, Axel Gilain gitar ve bas gitar, Matthieu Van ise piyano ile sanatçıya eşlik etti.

Grup, cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Brother", "Afro Blue", "Lilies", "I Fell You", "The Flow", "No Deal" adlı şarkılarının aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

- Melanie de Biasio

Kısa sürede atmosferik müziğiyle çağdaş caz sahnesinin dikkati çeken kadın sanatçılarından biri olan Belçikalı caz şarkıcısı Melanie de Biasio'nun "Blackened Cities" ve "No Deal" isimli ilk iki albümü büyük ilgi gördü.

Caz, blues ve soul melodilerini harmanlayan, 2017'de üçüncü albümü "Lilies"ı yayımlayan multi-enstrümantalist De Biasio, 2004'te yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sesini hiç kullanamadığı bir yıl boyunca yaptığı çalışmalara dayanan bu albümüyle caz dünyasındaki varlığını güçlendirdi.

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