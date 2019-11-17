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Melbourne'ün ilk camisi 50 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

Melbourne'ün ilk camisi 50 yaşında

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde, Arnavut kökenli Avustralyalı Müslümanlar tarafından Carlton semtinde boş bir binadan dönüştürülen Arnavut Camisi'nin 50'inci kuruluş yılı kutlandı.

Avustralya Arnavut İslam Birliği tarafından organize edilen kutlamalara, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu liderleri, emniyet yetkilileri, Müslümanlar ve farklı inançlardan Avustralyalılar katıldı.

Birlik Başkanı Urim Balla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutlamalara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Balla, "Elhamdülillah gördüğünüz gibi burada Melbourne'ün ilk camisinin özel gününü kutlayan yaklaşık 3 bin kişi var, cami içinde 50 yıllık tarihi sergiliyoruz, herkesin içeri girip görebileceği şahane bir sergimiz var. Çocuklar için evcil hayvanların bulunduğu alanımız var, baklava yarışmamız var. Yani Melbourne'ün 50 yıllık ilk camisi için güzel bir aile günü." diye konuştu.

Kutlamalara her inançtan ve her kökenden insanın katıldığını dile getiren Balla, "Bu halka açık bir etkinlik, Melbourne'de yaşayan tüm toplumlara açık, herkesi bekliyoruz." dedi.

- "Birbirimize hoşgörüyle yaklaşmalıyız"

Kutlamalara katılan Eritreli Müslümanlardan Najad Fayed, Avustralya'nın çok kültürlü yapısının toplumların bir arada yaşaması için güzel bir fırsat olduğunu ve bunu cami çevresinde görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Fayed, "Ben devamlı bu camide ibadet ederim, caminin burada olmasından çok mutluyum, bugün kendimi iyi hissettiğim özel bir gün. Çeşitli toplumlardan, inançlardan insanlar var. Bunlar Avustralya'da görmek istediğimiz şeyler. Ortak yönlerimize bakıp, ortak yönlerimizi görmemiz ve her zaman birbirimize hoşgörüyle yaklaşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Nurcihan Öztürk de Avustralyalı birçok Türk gibi babasının da caminin yapımına katkıda bulunduğunu belirtti.

O dönem babasının, özellikle bayramı yalnız geçiren bekar Arnavutları evlerine çağırdığını anlatan Öztürk, sofralarını Arnavutlarla paylaştıklarını dile getirdi.

Kutlamalar kapsamında, halk oyunları gösterisi, çocuklara yönelik aktiviteler ve evcil hayvan yarışmaları düzenlendi, davetlilere ikramda bulunuldu.

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Arnavut Camisi 50 yaşında Avustralya Melbourne

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