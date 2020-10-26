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Melek Aslan cinayeti: Kardeşince öldürülen genç kadının eski erkek arkadaşı 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklandı

26.10.2020 03:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da geçen hafta 24 yaşındaki Melek Aslan'ın, erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orhan Vatansever tutuklandı. Melek Aslan'ın eski arkadaşı olan Orhan Vatansever, cinayetin azmettiricisi olmakla suçlanıyor.

Diyarbakır'da geçen hafta 24 yaşındaki Melek Aslan'ın, erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Orhan Vatansever tutuklandı. Melek Aslan'ın eski arkadaşı olan Orhan Vatansever, "cinayetin azmettiricisi" olmakla suçlanıyor.

35 yaşındaki Orhan Vatansever, Cumartesi günü Sakarya'da gözaltına alındı ve Diyarbakır'a götürüldü.

Orhan Vatansever, emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi 2'nci Sulh Hakimliği'ne sevk edilen Vatansever, Pazar günü mahkeme tarafından tutuklandı.

Mustafa Aslan ifadesinde 'Namusumuzu temizledik' demişti

Melek Aslan, 21 Ekim'de Diyarbakır'ın Ofis semtinin en işlek yerlerinden Sanat Sokağı'nda 21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürülmüştü.

Emniyetteki ifadesinde "Namusumuzu temizledik" diyen Mustafa Aslan ertesi gün "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Melek Aslan'ın cansız bedeni, ondan geriye kalan çantası ve kitaplarını gösteren fotoğraf ise geçen hafta Türkiye'de sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biri olmuştu.

Demireören Haber Ajansı (DHA), iki kardeş arasında, Orhan Vatansever'in Melek Aslan'ı "fuhuş" ve "dolandırıcılık"la suçlaması üzerine tartışma çıktığını bildirmişti.

'3 yıldır baskıcı ailesiyle görüşmüyordu'

BBC Türkçe'ye konuşan Melek Aslan'ın liseden bir arkadaşı, Melek'in baskıcı bir ailesi olduğunu, onun son üç yılda ailesiyle görüşmediğini belirterek şunları söylemişti:

"Ailesi eve gelmesi için ısrar etmiş ama gelmek istememiş. Erkek arkadaşı aileyi arayıp onlara bir şeyler söylemiş. Yani o adam telefonda aileye ne demişse Melek bu sebepten dolayı öldürülmüş olmalı.

"Erkek kardeşi arayıp geleceğini söylemiş ama Melek kardeşinin böyle bir şey yapacağını aklından geçirmemiş olacak ki onunla buluşmak için parkta sözleşmiş, Melek oraya kardeşini görmeye gideceğini sanmış, ne bilsin kardeşinin katilini olacağını. Çok üzüldüm gerçekten.

"Lisede çok samimi değildim, o üst sınıflardaydı, her zaman elinde kitapla görürdüm onu, okul koridorlarında bir köşede kişisel gelişim kitaplarını okurdu. O harika bir öğrenciydi, çok yazık oldu..."

Melek Aslan cinayeti: Diyarbakır'da sokakta kardeşini öldürüp 'Namusumuzu temizledik' diyen Mustafa Aslan tutuklandı

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