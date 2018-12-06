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Melih Gökçek'ten canlı yayında 'dinozor' çıkışı: Övüneceğinize gülüyorsunuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 23:15 | Son Güncelleme

CNN Türk'te yayınlanan gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Gökçek, AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini söyledi. Gökçek konuşmasında Mansur Yavaş'ı da eleştirdi. Öte yandan Gökçek, programda eleştirilen dinozor heykellerini "Bir gününüzü bana verin, ANKA Parkı görün. Dibiniz düşmezse, ben bundan sonra hayatta konuşmayacağım" sözleriyle savundu.

Melih Gökçek'ten canlı yayında 'dinozor' çıkışı: Övüneceğinize gülüyorsunuz

CNN Türk'te yayınlanan gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında gazeteciler AK Parti ve CHP'nin Ankara adayını tartıştı. Ankara üzerine konuşan gazetecilerin Melih Gökçek zamanında yapılan dinozor parkla ilgili eleştirileri üzerine Gökçek canlı yayına bağlandı. Programda gazetecilerin eleştirdiği dinozor parkı savunan Gökçek, "Hafta sonu sizi gezdireyim, dibiniz düşecek" dedi.

"ÖVÜNECEĞİNİZE GÜLÜYORSUNUZ"

İşte Melih Gökçek'in programda yaptığı açıklamalar:

Efendim geçen hafta, sağ olun beni epey tabiri caizse öptünüz yani. Bırakmadınız kenara, bunlara cevap vermek istedim. Özellikle ‘Tuna’nın gönderdiği dinozorlar geri mi gelecek?’ dendi. Onun üzerine hepiniz birden kahkahalarla güldünüz. ‘Dinozordan, fıskiyeden proje olmaz’ dendi. Önce dinozor konusunu söylemek istiyorum. Türkiye’de pek çok yerde dinozor parkı yapılıyor ve alkış alıyor. En son Edirne’nin dinozor parkının reklamlarının gördünüz. Ankara’da yapılan dünyanın en büyük kapalı dinozor parkı, içinde 250 tane dinozor var. Dünyanın en büyük dinozor parkı bizde diye övüneceğiniz yerde kahkahalarla gülmek bana tuhaf geliyor.”

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"DİBİNİZ DÜŞMEZSE BUNDAN SONRA KONUŞMAYACAĞIM"

Gökçek, bir meydana konulan dinozorun medyanın dikkatini çekmek için yapıldığı iddia etti.

Stüdyodaki gazetecilerden kendisiyle ANKA Parkı dolaşmasını isteyen Gökçek, “Bir gününüzü bana verin, ANKA Parkı görün. Dibiniz düşmezse, ‘Yav neymiş bu?’ demezseniz, ben bundan sonra hayatta konuşmayacağım, söz veriyoruz. Medyanın bunla iftihar etmesi gerekirken bu muazzam eseri küçültmek için ellerinden geleni yapıyor” diye konuştu.

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"MANSUR YAVAŞ BİR TUVALET BİLE YAPMADI"

“AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi destekleyecek misiniz?” sorusuna Melih Gökçek, “Elbette destekliyorum. Özhaseki’nin belediye başkanı olmasını çok arzu ettim. Şimdi de olduğu için çok mutluyum” yanıtını verdi.

CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olacağı iddia edilen Mansur Yavaş’ın kazanma şansını nasıl gördüğü sorulan Gökçek, “Özhaseki 5 dönem belediye başkanlığı yapmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, partide yerel yönetimler sorumlusu. Aynı zamanda ittifakı toparlayacak birisi. Gençlik yılları ülkücülükle geçmiştir” dedi.

Yavaş’ın Özhaseki ile karşılaştırılamayacağını savunan Gökçek, “Sayın Karayalçın’la 2 defa karşı karşıya geldim. Birinci seçimde yüzde 32 aldı, ikinci seçimde yüzde 20 aldı. Mansur Bey geçen sefer yüzde 44 aldı, bu sefer 44 cepte… Yok öyle bir şey. Mansur Bey kimdir? Beypazarı’nda 2 dönem belediye başkanlığı yapmış, turistler için bir tuvalet bile yapmamış. Böyle bir belediye başkanını siz Özhaseki ile nasıl mukayese edeceksiniz?” şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ'TAN GÖKÇEK'E YANIT

Öte yandan Mansur Yavaş, Hande Fırat'a program sırasında mesaj göndererek Melih Gökçek'e yanıt verdi. Yavaş'ın mesajı şöyle;

"Partisi tarafından görev süresi bitmeden görevinden el çektirilen birisi muhatabım değildir. Cevap hakkımı bu şekilde kullanıyorum."

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