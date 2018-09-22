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Melih Gökçek'ten Muharrem İnce ve Fatih Portakal'a Ankapark cevabı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 02:09 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten sosyal medya hesabından Ankapark üzerinden eleştiride bulunan Muharrem İnce'ye ve Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber Bülteni'ndeki sözlerine cevap geldi. Gökçek, İnce'ye yönelik, "Ankara’da olmayan turizmi ayağa kaldırmanın yolu Ankapark’tır. Bu ufukla cumhurbaşkanlığına aday olunmaz. Bence tavuk yetiştir." ifadelerini kullanırken, Fatih Portakal'a ise "Canlı yayınına bağlanayım ya da katılayım. Var mısın?" diyerek meydan okudu.

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce ve Fatih Portakal'a Ankapark cevabı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Muharrem İnce ve Fatih Portakal'ın Ankapark eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Gökçek, Muharrem İnce'nin "Ankapark için yaklaşık 300 milyon TL olan proje değeri için, yine yaklaşık 3 milyar TL kamu kaynağı kullanılmış, diğer bir deyişle 2.7 milyar TL kamu kaynağı heba edilmiştir." sözlerini alıntıladı.

"BENCE TAVUK YETİŞTİR"

İnceye cevap veren Melih Gökçek "Sevgili İnce... Kamu kaynağı ne için kullanılır? Kamunun menfaati için. Bi̇z aday olduğumuzda Ankapark iiçin Ankaralılara söz verdiik ve sözümüzü tuttuk. Ankara’da olmayan turizmi ayağa kaldırmanın yolu Ankapark’tır. Bu ufukla cumhurbaşkanlığına aday olunmaz. Bence tavuk yetiştir." ifadelerinde bulundu.

"HABERİNE CANLI KATILAYIM, VAR MISIN?"

Melih Gökçek bir başka paylaşımında da Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber Bülteni'ndeki Ankapark haberini ve haberi sunarken Ankapark hakkında söylediği "Paranın nasıl çarçur edildiğinin bir örneği. Paralar bakın nerelere gitmiş. Bunlar bizlerin parası." sözlerinin olduğu görüntüyü paylaştı.

Gökçek paylaşımında, "Bu gece FOX TV'de Fatih Portakal infaz yapmış. Konunun cahili birilerini konuşturmuş. Muhabire de haberi tersinden okutmuş. Olmuş sana haber. Fatih Portakal, yüreğin yetiyorsa haberine canlı katılayım, ya da canlı bağlanayım var mısın? Sıkar değil mi?" ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar;


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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek muharrem ince fatih portakal ANKAPARK’

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