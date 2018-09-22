Melih Gökçek'ten Muharrem İnce ve Fatih Portakal'a Ankapark cevabı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Muharrem İnce ve Fatih Portakal'ın Ankapark eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Gökçek, Muharrem İnce'nin "Ankapark için yaklaşık 300 milyon TL olan proje değeri için, yine yaklaşık 3 milyar TL kamu kaynağı kullanılmış, diğer bir deyişle 2.7 milyar TL kamu kaynağı heba edilmiştir." sözlerini alıntıladı.

"BENCE TAVUK YETİŞTİR"

İnceye cevap veren Melih Gökçek "Sevgili İnce... Kamu kaynağı ne için kullanılır? Kamunun menfaati için. Bi̇z aday olduğumuzda Ankapark iiçin Ankaralılara söz verdiik ve sözümüzü tuttuk. Ankara’da olmayan turizmi ayağa kaldırmanın yolu Ankapark’tır. Bu ufukla cumhurbaşkanlığına aday olunmaz. Bence tavuk yetiştir." ifadelerinde bulundu.

"HABERİNE CANLI KATILAYIM, VAR MISIN?"

Melih Gökçek bir başka paylaşımında da Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber Bülteni'ndeki Ankapark haberini ve haberi sunarken Ankapark hakkında söylediği "Paranın nasıl çarçur edildiğinin bir örneği. Paralar bakın nerelere gitmiş. Bunlar bizlerin parası." sözlerinin olduğu görüntüyü paylaştı.

Gökçek paylaşımında, "Bu gece FOX TV'de Fatih Portakal infaz yapmış. Konunun cahili birilerini konuşturmuş. Muhabire de haberi tersinden okutmuş. Olmuş sana haber. Fatih Portakal, yüreğin yetiyorsa haberine canlı katılayım, ya da canlı bağlanayım var mısın? Sıkar değil mi?" ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar;

SEVGİLİ İNCE...

KAMU KAYNAĞI NE İÇİN KULLANILIR?KAMUNUN MENFAATİ İÇİN.

BİZ ADAY OLDUĞUMUZDA ANKAPARK İÇİN ANKARALILARA SÖZ VERDİK VE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK.

ANKARA’DA OLMAYAN TURİZMİ AYAĞA KALDIRMANIN YOLU ANKAPARK’TIR.

BU UFUKLA CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLUNMAZ????

BENCE TAVUK YETİŞTİR???? https://t.co/u0uEgPhtVR — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Eylül 2018

BU GECE FOX TV’DE FATİH PORTAKAL İNFAZ YAPMIŞ...

KONUNUN CAHİLİ BİRİLERİNİ KONUŞTURMUŞ...

MUHABİRE DE HABERİ TERSİNDEN OKUTMUŞ...

OLMUŞ SANA HABER (!)...



FATİH PORTAKAL, YÜREĞİN YETİYORSA HABERİNE CANLI KATILAYIM ,YADA CANLI BAĞLANAYIM,VAR MISIN?



SIKAR DEĞİL Mİ? pic.twitter.com/tJE8bAXRYx — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Eylül 2018



