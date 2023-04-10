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Melisa Döngel ve Sefo aşkı bitti! 'Bunu mu buldun kız kıtlığı mı vardı?' yorumu kriz çıkardı

10.04.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile Rap yıldızı Sefo’nun (Seyfullah Sağır) kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı haberleri gündeme gelmişti. Geçenlerde de Sapanca’da tatil yaptıkları ortaya çıkan ikiliden üzen haber geldi. Melisa Döngel ve Sefo aşkı bitti.

Melisa Döngel ve Sefo aşkı bitti! 'Bunu mu buldun kız kıtlığı mı vardı?' yorumu kriz çıkardı

Rap yıldızı Sefo ile ünlü oyuncu Melisa Döngel’in aşkı geçen ay Sakarya’ya tatile gittiklerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Melisa Döngel ve Sefo geçtiğimiz hafta yollarını ayırdılar.

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Döngel'in yakın çevresine “Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti” açıklamasını yaptığı iddia edildi.

İkili sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

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BABASININ YORUMU OLAY OLMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Sefo'nun babası Hasan Fehmi Sağır, Melisa Döngel'i paylaşan bir sosyal medya sayfasının altına yazdığı "Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?" yorumuyla herkesi şaşırtmıştı.

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