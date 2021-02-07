MEMATT tüm testlerden geçerek tam not aldı

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi’ye bağlı ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020’de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı” dedi.

Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz #MEMATT, Ekim 2020’de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı. pic.twitter.com/cenmsNzata — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2021



