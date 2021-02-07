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MEMATT tüm testlerden geçerek tam not aldı

07.02.2021 21:37 | Son Güncelleme:
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MEMATT tüm testlerden geçerek tam not aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ASFAT tarafından üretilip Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirilen MEMATT’ın sertifikasyon testlerine tabi tutulduğu ve tüm testleri geçerek tam not aldığını belirtti.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi’ye bağlı ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020’de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı” dedi.


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