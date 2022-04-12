KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Meme biyopsisi ile ameliyatsız şekilde tanı konulabilir

Meme biyopsisi ile ameliyatsız şekilde tanı konulabilir

12.04.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri kadınların en riskli olduğu kanser türleri arasında yer alıyor. Meme kanserini çok ciddi sonuçlara yol açsa da erken tanı sayesinde çok daha hızlı ve etkili bir iyileşme süreci sağlanabiliyor. Meme biyopsisi ile ameliyatsız bir şekilde meme kanseri tanısı konulabiliyor.

Meme biyopsisi ile ameliyatsız şekilde tanı konulabilir

Çağımızın en büyük hastalıklarından olan kanser yüzünden her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Bu kanser türleri arasında yer alan meme kanseri tanısı gün geçtikçe daha fazla konuluyor. Meme kanseri etkilerini en aza indirmek ve ciddi sonuçlara neden olmadan iyileşmek için erken tanı büyük önem taşıyor. Kadınların sağlık için düzenli olarak memelerinde kitle olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

YANLIŞ TANI İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Radyoloji Uzmanı Dr. Recep Özgür, memede görülen kitlelerin iyi veya kötü huylu olduğunu anlamak için yapılan meme biyopsisi yöntemiyle genellikle ameliyata gerek kalmadan tanı konulabildiğini söyledi. Dr. Özgür, böylece yanlış tanı ihtimalinin son derece düştüğünü dile getirdi.

MEMEDE ŞÜPHELİ KİTLE VARSA MEME BİYOPSİSİ YAPILIR

N2

Meme kanserini erken aşamada tespit etmek amacıyla tarama programları uygulandığına dikkat çeken Dr. Özgür, “Memede ele gelen kitle varsa ya da tarama programları çerçevesinde, kadınlara mamografi ve meme ultrasonografi tetkikleri yapılır. Bu incelemelerde, memede şüpheli bir kitle saptanırsa, kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunun patoloji tarafından tespit edilebilmesi amacıyla meme biyopsisi yapılır” dedi.

BİYOPSİ HER HASTAYA UYGULANABİLİR

N7

Meme biyopsisinin genel olarak her hastaya uygulanabileceğini dile getiren Dr. Özgür, “Kitle görülen hastaya rahatlıkla uygulanabilecek bir yöntemdir. Sadece, kesin gerekli olmamakla birlikte hastanın kan sulandırıcı ilaç kullanmıyor olmasını tercih ederiz. Bu hastalara laboratuvar testleri yapılmalı, gereklilik halinde ilaca bir süre ara verildikten sonra biyopsi yapılması daha uygun olur” diye konuştu. Dr. Özgür, emziren kadınlarda, silikon implantı bulunan kadınlarda ve çok derin yerleşimli kitlelerde biyopsinin çok dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı.

MEME BİYOPSİSİ BU ŞEKİLDE YAPILIYOR

N6

Dr. Özgür meme biyopsisinin, memedeki kitleden doku parçası alınan, ufak cerrahi operasyon gerektiren invaziv bir yöntem olduğuna işaret ederek “Biyopsi öncesinde meme, sterilizasyonun ardından lokal anestezi ile uyuşturuluyor ve şüpheli alandan değişik iğneler kullanılarak doku parçası alınıyor. Biyopsiler ultrasonografi, mamografi ya da MR rehberliğinde uygulanabiliyor. Ultrasonografi rehberliği, radyasyon içermemesi, daha ulaşılabilir olması ve iğnenin ekranda sürekli takip edilebilmesi gibi avantajlarından dolayı sıklıkla tercih ediliyor” sözleriyle uygulamanın nasıl yapıldığını açıkladı.

BİYOPSİ SONRASI GENELLİKLE AĞRI GÖRÜLMÜYOR

N4

Biyopsi sonrasında genellikle ağrı olmadığını belirten Dr. Özgür, hafif ağrı durumlarında kan sulandırıcı etkisi olmayan ağrı kesici ilaçlar kullanılabileceğini söyledi. Dr. Özgür, kanama, enfeksiyon, yanlış tanı ve akciğer zarında hasar riskleri bulunmakla birlikte bu durumların çok nadir görüldüğünü ifade etti. Dr. Özgür yan etkiler ve müdahale yöntemlerini şu sözlerle anlattı:
“Kanama nadiren görülür ve genellikle işlem bölgesinde morluk veya sertlik şeklinde ortaya çıkar. Kendiliğinden geçer. Müdahale gerektirecek kanamaya son derece nadir rastlanır. Enfeksiyon ise steril koşullarda, tek kullanımlık iğne ile yapıldığından genellikle görülmez. Doğru yerden, yeterli miktarda parça alındığında yanlış tanı ihtimalinin son derece düşüktür. Çok derin yerleşimli kitlelere uygulanan biyopsilerde çok nadiren de olsa akciğer zarında hasar görülebilir. Genelde tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçer.”

HASTA İŞLEM SONRASI AYNI GÜN İŞE BAŞLAYABİLİR

N3

Meme biyopsisi yöntemiyle genellikle ameliyata gerek kalmadan tanı konulabildiğine değinen Dr. Özgür, “Hasta, iğne biyopsiyle birçok gereksiz işlemden kurtuluyor. Gereksiz yere genel anestezi almıyor, ameliyata girmiyor ve hastanede yatmıyor” dedi. Dr. Özgür, işlem sonrasında hastaların günlük aktivitelerine kısa sürede dönebileceğini hatta özel durumlar dışında aynı gün işe başlayabileceğini de söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal yollarla göğüslerinizi büyütebilirsinizDoğal yollarla göğüslerinizi büyütebilirsiniz
Saçlarınız hiç olmadığı kadar gürleştirecek! Şampuanınıza katınSaçlarınız hiç olmadığı kadar gürleştirecek! Şampuanınıza katın
Sokak tarzı çok beğenilen Ebru Şahin'in kombinine alternatif önerilerSokak tarzı çok beğenilen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler
Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

Bunu yapmak erken yaşlanmaya ve egzamaya sebep oluyor

Bunu yapmak erken yaşlanmaya ve egzamaya sebep oluyor

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Kırışıklıkları gideriyor, saçı besliyor! Mutlaka kullanın

Kırışıklıkları gideriyor, saçı besliyor! Mutlaka kullanın

Burçlara göre beslenme düzeni nasıl olmalı?

Burçlara göre beslenme düzeni nasıl olmalı?

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.