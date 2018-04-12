Meme büyüklüğü ne gibi sorunlara yol açıyor?

Günümüzde meme ameliyatlarında sıklıkla “vertikal mamaplasti” denen teknik kullanılmaktadır. Bu tekniğin daha eski bir yöntem olan “Ters T” şeklinde iz bırakan teknikten farkı; memeye daha dik bir şekil verilebilmesi, meme altı oluğundaki izin daha kısa tutulabilmesi ve memenin şeklinin uzun dönemde korunabilmesidir.

Meme başı duyarlılığının korunup korunmayacağı hastanın meme büyüklüğüne bağlıdır. %95 in üzerinde kişide günümüzde korunmaktadır. Korunamayan istisnai bir grup hasta vardır. Meme boyutları “gigantomasti” sınıfına giren, aşırı büyük memeli kişilerde korunamayabilir. Bu durum çok nadirdir.

Deri altında kan birikmesini önlemek için diren kullanılır. Diren ortalama 2-3 gün sonra çekilir. Meme küçültme ameliyatından sonra Meme başı çevresinde, meme başından meme altı oluğuna kadar dik bir iz ve olukta yatay bir iz kalır. Meme altı oluğundaki yatay iz memenin büyüklüğüne ve sarkıklık miktarına ve derinin elastikiyetine bağlı olarak çok kısa veya uzun olabilir.

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra Günlük Hayata Ne Zaman Dönülür?

Küçültülmesi gereken memenin büyüklüğüne göre ameliyat süresi de değişiklik gösterir. Ancak ameliyat ortalama 2-3 saat sürer. Ameliyattan 3-4 saat sonra hasta tuvalete gidebilir, yemeğini yiyebilir. Kendine çabuk gelen hastalar aynı gün içinde taburcu edilebilir.

Ameliyat sonrasında bir süre fiziksel iş gerektiren aktivitelerden uzak durulması önerilir. . Ameliyattan bir gün sonra dışarı çıkılabilir, hafif ve kısa süreli yürüyüşler yapılabilir. 3 hafta sonra spora başlanabilir ancak kol, göğüs gibi hareketler için 6 hafta beklemek gerekir.

Ameliyat Süt Kanallarını Etkiler mi?