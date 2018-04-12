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Meme büyüklüğü ne gibi sorunlara yol açıyor?

Doç. Dr. Çiğdem Ünal Doç. Dr. Çiğdem Ünal
GÖĞÜS HABERLERİ  | 12.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

Kadınlarda memelerin büyük olması sırt ağrıları ve omuz ağrıları, postür değişiklikleri ve meme altlarında pişiklere neden olabilir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal, bu problemleri çözüme kavuşturacak meme ameliyatını anlattı.

Meme büyüklüğü ne gibi sorunlara yol açıyor?

Büyük memeler, fonksiyonel sorunların dışında, memelerdeki aşırı büyüklük, kıyafet ve iç çamaşırı bulma zorluğundan özel hayata kadar kadınları etkileyebilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Nedir ve Kimlere Uygulanır?

Meme küçültme ameliyatı, her 2 memeyi birbiriyle simetrik olacak şekilde vücutla orantılı boyuta getirme ameliyatıdır. 18 yaşını doldurmuş meme büyümesi tamamlanmış kadınlar meme küçültme ameliyatı olabilirler.

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra Meme Başı Duyarlılığı Kaybolur mu?

Meme başı duyarlılığının korunup korunmayacağı hastanın meme büyüklüğüne bağlıdır. %95 in üzerinde kişide günümüzde korunmaktadır. Korunamayan istisnai bir grup hasta vardır. Meme boyutları “gigantomasti” sınıfına giren, aşırı büyük memeli kişilerde korunamayabilir. Bu durum çok nadirdir.

Meme Küçültme Ameliyatında Hangi Teknikler Kullanılır?

Günümüzde meme ameliyatlarında sıklıkla “vertikal mamaplasti” denen teknik kullanılmaktadır. Bu tekniğin daha eski bir yöntem olan “Ters T” şeklinde iz bırakan teknikten farkı; memeye daha dik bir şekil verilebilmesi, meme altı oluğundaki izin daha kısa tutulabilmesi ve memenin şeklinin uzun dönemde korunabilmesidir.

Deri altında kan birikmesini önlemek için diren kullanılır. Diren ortalama 2-3 gün sonra çekilir. Meme küçültme ameliyatından sonra Meme başı çevresinde, meme başından meme altı oluğuna kadar dik bir iz ve olukta yatay bir iz kalır. Meme altı oluğundaki yatay iz memenin büyüklüğüne ve sarkıklık miktarına ve derinin elastikiyetine bağlı olarak çok kısa veya uzun olabilir.

Meme Küçültme Ameliyatından Sonra Günlük Hayata Ne Zaman Dönülür?

Küçültülmesi gereken memenin büyüklüğüne göre ameliyat süresi de değişiklik gösterir. Ancak ameliyat ortalama 2-3 saat sürer. Ameliyattan 3-4 saat sonra hasta tuvalete gidebilir, yemeğini yiyebilir. Kendine çabuk gelen hastalar aynı gün içinde taburcu edilebilir.

Ameliyat sonrasında bir süre fiziksel iş gerektiren aktivitelerden uzak durulması önerilir. . Ameliyattan bir gün sonra dışarı çıkılabilir, hafif ve kısa süreli yürüyüşler yapılabilir. 3 hafta sonra spora başlanabilir ancak kol, göğüs gibi hareketler için 6 hafta beklemek gerekir.

Ameliyat Süt Kanallarını Etkiler mi?

Süt kanallarının korunduğu tekniklerde (vertikal mamaplasti gibi) hamilelik sonrası süt verme ve emzirme büyük çoğunluğunda sıkıntısız olur. Ancak gigantomasti olarak tanımlanan çok büyük memelerde memeyi küçültebilmek için kullanılan tekniğin özelliği nedeniyle süt verme mümkün olmamaktadır. Ancak bu durum çok nadir görülür.

**Doç. Dr. Çiğdem Ünal
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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