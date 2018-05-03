Meme dikleştirme ameliyatı kimlere uygulanır?

Eğer meme dokusu eski formunu kaybetmiş, içi boşalmış ve gevşemişse, meme ucu ve areola aşağı doğru bakıyorsa, meme başları meme altı oluğu seviyesinden daha aşağıdaysa ve her 2 meme arasında bir asimetri varsa, meme dikleştirme ameliyatı düşünmek mümkündür.

Meme Dikleştirme Ameliyatında Meme Protezi Kullanılır mı?

Eğer meme volümü kişinin vücuduna göre küçük ancak yine de memede bir gevşeme ve boşalma olmuşsa meme protezi ile bu gevşeklik giderilebilir. Bir başka protez ile dikleştirme endikasyonu da, memelerin üst pol olarak adlandırdığımız meme başının üzeri ile köprücük kemiği arasındaki kısmın çok düz olmasıdır.

İdeal olan memenin üst kısmının köprücük kemiğinden meme başı ve areolaya kadar hafif bir eğimle inmesidir. Bu eğim yok is eve meme dokusu tamamen meme başının alt tarafında kalmışsa, meme protezi kullanarak bu eğim verilebilir. Her 2 durumda dikleştirme büyütme ile beraber uygulanmış olur.

Meme Dikleştirme Ameliyatında Kimlerde Meme Protezi Kullanılmasına İhtiyaç Yoktur?

Yeterli volümde meme dokusu olan, ancak kilo alıp verilmesi, hamilelik, emzirme gibi nedenlerle memede sarkma olmuş kişilerde protez kullanılmasına çoğunlukla gerek olmaz. Tek istisna meme başı ile köprücük kemiğinin arasında memenin üst kısmının hacmini tamamen kaybetmiş olduğu durumlardır. Bu durumda üst tarafın dolgunluğu bazen protezle sağlanabilir.