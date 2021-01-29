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Meme estetiği ameliyatı ile dolgun ve doğal göğüslere sahip olabilirsiniz!

29.01.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Meme estetiği ameliyatı ile dolgun ve doğal göğüslere sahip olabilirsiniz!

Göğüs güzelliği kadınlarda özgüveni artıran en önemli estetik öğelerden birisidir. Meme büyütme ameliyatı ise kadınları en mutlu eden plastik cerrahi ameliyatlarının başında geliyor. Meme estetiği ile dolgun ve doğal göğüslere sahip olunabileceğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, konu ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Meme estetiği ameliyat en sık doğal olarak küçük göğüslere sahip kadınlar, göğüslerinde asimetri yani birisi diğerinden daha büyük olan kadınlar ya da doğum, kilo kaybı gibi nedenlerle göğüslerinde bozulmalar olan kadınlar tarafından talep ediliyor. Plastik cerrahi uygulamaları ile memelerin dolgunluğu artırılabiliyor, simetrisi düzeltilebiliyor, doğum sonrası kaybedilen meme dokusu ve hacmi düzeltilebiliyor.

Meme büyütme estetiğinde ideal meme boyutu kişinin boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak hesaplanır. Kişinin boyunun uzunluğu, göğüs kafesi şeklinin dar ya da geniş olması, var olan göğüs dokusunun büyüklüğü gibi faktörler de hesaplama esnasında göz önünde bulunur. Meme boyutu hesaplanırken amaç taşınması kolay, vücudun genel hatlarıyla uyumlu, doğal görünen göğüs boyutuna ulaşmaktır.

NASIL UYGULANIR?

Göğüs büyütme, hastanın kendi dokusu veya göğüs protezleri kullanılarak yapılabilir. Kendi dokusunu kullanırken, hastanın göğüslerine kendi yağ dokusuyla enjekte edilir. Ancak bu işlem kalıcı bir prosedür değildir ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir.

Kalıcı sonuçlar için göğüs protezleriyle estetik operasyon gerçekleştirilebilir. Bu ameliyatlar göğsün etrafındaki koyu kısmından veya göğüslerin alt kısımdan yapılan insizyonlarla gerçekleştirilir. Göğüs protezi, göğüs dokusunun altına veya göğüs kasının altına yerleştirilir. Burada kullanılan tekniklerin avantajları ve dezavantajları vardır.

Ameliyatta kullanılan protezler çoğunlukla silikon ürünlerden tercih edilir. Yüzeyi pürüzsüz veya düz olabilir. Bu protezlerin bazıları şişirilebilir, diğerleri sabit hacimde üretilir. Bu protezlerle daha kalıcı sonuçlar elde edilir. Göğüs protezleri anatomik olarak, yani damla şeklinde veya yuvarlak olarak üretilebilir. Yuvarlak olanlar kendi aralarında düşük, orta veya yüksek profil sağlayan gruplara ayrılır. Kullanımları tamamen hastanın seçimine ve cerrahın değerlendirmesine dayanır.

İYİLEŞME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ameliyat olan kişinin genel sağlık durumu, uygulanan teknik, alkol ve sigara kullanımı gibi kişinin genel yaşam tarzı ve yine cerrahın verdiği tavsiyelere sağladığı uyuma göre ameliyat sonrası iyileşme süresi değişiklik gösterir. Örneğin meme implantının göğüs kasının altına ya da üstüne konulması veya cerrahi kesinin yapıldığı yer gibi faktörler de iyileşme süresinde etkili rol oynar.

Doğal göğüslerinin şeklinden memnun olmayan ve genel sağlık durumu iyi olan her kadın plastik cerrahinin sunduğu imkanlardan faydalanarak meme büyütme estetiği yaptırabilir. Günümüzde meme büyütme estetiği başarı oranı en yüksek olan ve tüm dünyada en sık uygulanan estetik cerrahi türlerinin başında yer alır.

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