Meme estetiği ameliyatı ile dolgun ve doğal göğüslere sahip olabilirsiniz!

Meme estetiği ameliyat en sık doğal olarak küçük göğüslere sahip kadınlar, göğüslerinde asimetri yani birisi diğerinden daha büyük olan kadınlar ya da doğum, kilo kaybı gibi nedenlerle göğüslerinde bozulmalar olan kadınlar tarafından talep ediliyor. Plastik cerrahi uygulamaları ile memelerin dolgunluğu artırılabiliyor, simetrisi düzeltilebiliyor, doğum sonrası kaybedilen meme dokusu ve hacmi düzeltilebiliyor.

Meme büyütme estetiğinde ideal meme boyutu kişinin boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak hesaplanır. Kişinin boyunun uzunluğu, göğüs kafesi şeklinin dar ya da geniş olması, var olan göğüs dokusunun büyüklüğü gibi faktörler de hesaplama esnasında göz önünde bulunur. Meme boyutu hesaplanırken amaç taşınması kolay, vücudun genel hatlarıyla uyumlu, doğal görünen göğüs boyutuna ulaşmaktır.

NASIL UYGULANIR?

Göğüs büyütme, hastanın kendi dokusu veya göğüs protezleri kullanılarak yapılabilir. Kendi dokusunu kullanırken, hastanın göğüslerine kendi yağ dokusuyla enjekte edilir. Ancak bu işlem kalıcı bir prosedür değildir ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir.