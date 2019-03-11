Meme implantı zehirledi iddiası! İntiharın eşiğinden dönen genç kadının dikkatli olun uyarısı

Son dönemde pürüzlü silikon protezlerin lenfoma kanserine yol açabileceği açıklanmış uzmanlar tedavi edilmezse, tüm vücuda yayılıp ölüme neden olabileceği uyarısında bulunmışlardı.

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Erika Ritschard ise silikon implantların kendisini zehirlediğini iddia ediyor. İmplantlar nedeniyle kilo veren, çok sık yorulan, cilt döküntüleri yaşayan ve depreyona giren genç kadın implantları çıkarttırdı ama kadınları bu soruna dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

İmplant yaptırdıktan sonra benzer sorunları yaşayan kadınlarla bir Facebook grubunda konuşan Ritschard, doktorların ilk etapta kendisiyle ilgilenmediğini, “gördüğümüz en sağlıklı hasta kişisin” tanımı yaptıklarını söyledi. Ancak geniş çaplı yapılan testlerden sonra kadının semptomlarının implantlardan kaynaklandığına karar verildi.

Şubat ayında silikonlarından kurtulan kadın, yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Emzirme döneminde göğüslerimin şekli beni rahatsız etmeye başlamış, emzirme dönemi bittiğinde implant yaptımayı düşünmüştüm. Ancak yaptırdığım implantlar bana zarar vermeye başladı. Vücuduma koymak istediğim şeyin zarar verdiğini düşünmek dehşet verici. Doktorların bana inanmadığı anlarda onları kesmek istedim. Kalbim atarken yarışıyor gibiydi, çarpıntım çok fazlaydı. Böbrek enfeksiyonu yaşamış, cildim döküntülüydü. Hızlı kilo veriyor, saçlarım dökülüyor, solunum problemleri yaşıyordum. Bu esnada intihar etmeyi bile düşündüm.''