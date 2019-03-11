KADIN

Meme implantı zehirledi iddiası! İntiharın eşiğinden dönen genç kadının dikkatli olun uyarısı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 11.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

Meme protezi (implantı) hastalığı resmi olarak tanınmıyor ancak belirtileri oldukça yaygın görülüyor. 28 yaşındaki Erika Ritschard'ta implantlar yüzünden birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. İmplantlar yüzünden 40'lı yaşlarda göründüğünü söyleyen Erika, intiharın eşine geldiğini anlatırken bütün kadınları dikkatli olmaya çağırıyor.

Meme implantı zehirledi iddiası! İntiharın eşiğinden dönen genç kadının dikkatli olun uyarısı

Son dönemde pürüzlü silikon protezlerin lenfoma kanserine yol açabileceği açıklanmış uzmanlar tedavi edilmezse, tüm vücuda yayılıp ölüme neden olabileceği uyarısında bulunmışlardı.

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ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Erika Ritschard ise silikon implantların kendisini zehirlediğini iddia ediyor. İmplantlar nedeniyle kilo veren, çok sık yorulan, cilt döküntüleri yaşayan ve depreyona giren genç kadın implantları çıkarttırdı ama kadınları bu soruna dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

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İmplant yaptırdıktan sonra benzer sorunları yaşayan kadınlarla bir Facebook grubunda konuşan Ritschard, doktorların ilk etapta kendisiyle ilgilenmediğini, “gördüğümüz en sağlıklı hasta kişisin” tanımı yaptıklarını söyledi. Ancak geniş çaplı yapılan testlerden sonra kadının semptomlarının implantlardan kaynaklandığına karar verildi.

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Şubat ayında silikonlarından kurtulan kadın, yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Emzirme döneminde göğüslerimin şekli beni rahatsız etmeye başlamış, emzirme dönemi bittiğinde implant yaptımayı düşünmüştüm. Ancak yaptırdığım implantlar bana zarar vermeye başladı. Vücuduma koymak istediğim şeyin zarar verdiğini düşünmek dehşet verici. Doktorların bana inanmadığı anlarda onları kesmek istedim. Kalbim atarken yarışıyor gibiydi, çarpıntım çok fazlaydı. Böbrek enfeksiyonu yaşamış, cildim döküntülüydü. Hızlı kilo veriyor, saçlarım dökülüyor, solunum problemleri yaşıyordum. Bu esnada intihar etmeyi bile düşündüm.''

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20'li yaşlarındayken 40'lı yaşlarda gibi görünen kadın 63 kilogramdan 45 kilograma düştüğünde ise hastaneye yatırıldı. En az 15 kez doktora gden ancak hastalığı teşhis edilemeyen kadın Facebook'ta meme implantı hakkında yazılanları okuyunca kendimi okuyormuş gibi hissettim diyor.

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Uzun araştırmalar sonucunda meme implantına bağlı hastalık yaşayan genç kadın şimdi tüm kadınları buna dikkat etmesi konusunda uyarıyor. Erika implantlar çıktıktan sonra eski yaşantısına dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Meme implantı hastalıkları Ulusal Sağlık Sistemi tarafından tanınmıyor ancak birçok kadın bu şikayetleri yaşadığını söylüyor.

Kaynak: DailyMail

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Anahtar Kelimeler:
meme implantı hastalığı meme protezi

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