"Meme kanseri erken evrede belirti vermeyebilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Kanser Birimi Uzmanı Dr. Şeniz Kavak, erken evrede meme kanserlerinin ileri dönemlere gelene kadar belirgin bir belirti vermeyebileceğini belirterek, bilinçlenmenin erken teşhiste en önemli faktör olarak öne çıktığını, bu nedenle, meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamanın önemli olduğunu bildirdi.

Kavak, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, hastalığın kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer aldığını belirterek, hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riskinin olduğunu kaydetti.

Erken evrede tespit edilmesi mümkün olan bu kanserle mücadelede, toplumun bilgilendirilip bilinçlendirilmesinin önemine değinen Kavak, bu amaçla 2004'ten itibaren "Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinlikleri"nin yurt genelinde düzenlendiğini vurguladı.

Şeniz Kavak, meme kanserinin, meme dokusundaki hücrelerden gelişen bir sorun olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: