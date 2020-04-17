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Meme kanseri hastaları koronavirüse karşı hangi önlemleri almalı?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Yetkin, Korona virüsün ağır solunum yetmezliğine yol açabilen, yüksek ateş, halsizlik ve zatüre ile seyreden infeksiyona neden olan virüs olduğunu belirterek, ‘daha önce insanda görülmeyen bu virüsün şimdi dünya çapında salgına yol açtığını kaydetti.

Meme kanseri hastaları koronavirüse karşı hangi önlemleri almalı?

Sağlık bakanlığının etkili çalışmaları sonucu ülkemizde daha yavaş yayıldığını anlatan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, ancak tüm toplumun dikkatli olması ve bakanlığımızın bildirdiği önlemlere azami uyması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Gürkan Yetkin, ‘Meme kanseri hastalarında Korona virüs enfeksiyon riski daha fazla mı?’ sorusuna şöyle cevap verdi;‘’Virüs ilk defa küresel salgına yol açtığından bu konuda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak Korona virüs enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha etkili olmaktadır. Bu nedenle kemoterapi, immunoterapi, radyoterapi alan hastalarda virüsün etkisi ve komplikasyonlarının artabileceği düşünülmektedir.

MEME KANSERİ HASTALARI HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

1-Kalabalık yerlerden kaçınmalı ve seyahat etmemelidir.
2-Mümkün olduğu kadar fazla evde kalmalı ve ev dışına çıktığında cerrahi maske kullanmalı, zorunlu olarak kalabalık yerlere ve hastaneye gitmişse FFP3 veya N95 maske kullanmalıdır.
3-Ellerini en az 20 saniye bol olarak sabunlayarak yıkamalı ve bunu makul sıklıkta tekrarlamalıdır. Dışarıda elleriyle virüslerin sık bulunduğu kapı kolu,asansör düğmesi vs. gibi yerlere temas etmiş ve ellerini yıkama olanağı yoksa el dezenfektanı veya 80 derece kolonya ile ellerini temizlemelidir. Ellerini yüzüne götürmemeye dikkat etmelidir.
4- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için , stresten uzak durmalı, yeterli uyumalı, iyi beslenmeli, orta derecede fiziksel egzersiz (yürüyüş gibi) yapmalıdır.
5- Evcil hayvanlardan uzak durmalıdır.
6- Telefon, klavye, masa, odanın tabanı ve tuvaletler daha sık dezenfekte edilmelidir.
7-Ailenin diğer bireyleri, eve Korona virüs taşımamak için azami önlem almalıdır. Dışarıdan geldiklerinde ayakkabı ve kıyafetlerinin virüs taşıyabileceğini bilmeli ve bunlara meme kanseri tedavisi gören hastanın temas etmemesine özen göstermelidirler. Ayrıca ellerinin dezenfeksiyonuna dikkat etmelidirler.’’

İHA

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