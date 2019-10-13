Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, meme kanserine dikkati çekmek için "Herkes El Ele, Meme Kanseri Güle Güle" etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesince, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında ilk olarak bisiklet turu gerçekleştirildi.

Daha sonra İzmit Anıtpark'ta toplanan kadınlar, ellerindeki dövizler ve pembe balonlarla düdük çalarak vapur iskelesine kadar yürüdü.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün katıldığı yürüyüşe, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

- "Erken teşhis büyük önem taşıyor"

Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, meme kanserinin, kadınların yakalandığı en riskli kanser türü olduğunu belirterek, "Erken teşhis, kanser için büyük önem yaşıyor. Bu yönüyle farkındalık oluşturmak adına bugünkü etkinlik de önemli bir katkı sunacaktır." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hülagü de etkinliğin önemine değinerek, "Özellikle Marmara Bölgesi ve Türkiye açısından, erken tanı ve tedavi noktasında üniversitemizin çok iyi bir yerde olduğunu, gerek tanı gerek tedavi noktasında hiçbir eksiğimizin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." dedi.