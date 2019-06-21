Meme kanserleri dondurularak tedavi edilebilecek

Memorial Bahçelievler Hastanesi, 'Meme Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan başkanlığında gerçekleştirilen sempozyumun onur konuğu, ABD’nin en prestijli sağlık merkezlerinden biri olan Weill Cornell Medicine’da görev yapan ve meme cerrahisinde uluslararası üne sahip Dr. Rache M. Simmons oldu. Meme kanseri tedavisinde cerrahiyi en aza indirmeyi hedeflediklerini anlatan Dr. Rache M. Simmons, yeni geliştirilen 'dondurarak tedavi' yöntemi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

DONDURARAK YOK ETME CERRAHİNİN YERİNİ ALABİLİR

'Dondurarak tedavi' yönteminin boyutu küçük olan tümörlerde etkili olduğunu belirten Dr. Rache M. Simmons, ileride umut vadedecek ve önümüzdeki dönemde kullanılacak olan bu yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

"Bazı küçük tümörlerde, 'dondurarak yok etme' olarak adlandırılan bir tedavi bulunuyor. Bu yöntem hakkında bazı araştırmalar yapıldı ve sonuçları yayımlandı. Yeni bir çalışma daha yürütülüyor ve bunun sonucunda da daha fazla kullanılması öngörülüyor. Daha önceleri başka tümörler için kullanılan dondurarak yok etme yöntemi bu kez meme kanserlerine uyarlandı. İşlem için bir iğne kullanılıyor, 20 dakika sürede tümör eksi 40 derecenin altındaki değerlerde dondurarak, etrafında buz topu oluşturuluyor. Buz topu erirken tümör hücrelerini yok ediyor. Şu anda devam eden çok sayıda çalışma sonucuna göre şimdilik bu yöntemi seçili hastalarda kullanıyoruz. Daha fazla kullanım alanları için araştırmalar devam ediyor. Çalışma sonuçları oldukça umut vaat ediyor. Dondurarak yok etme yöntemi cerrahinin yerini alabilir."