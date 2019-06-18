Meme koruyucu cerrahi kanser hastalarına umut oluyor

Meme koruyucu cerrahi (MKC) kanserli dokunun cerrahi olarak çıkarılması ve olabildiğince çok sağlıklı meme dokusunun bırakılmasıdır. Beraberinde çevre sağlıklı doku ve lenf bezleri de çıkarılabilir. Ne kadar dokunun çıkarılacağı tümör boyutuna, tümörün yerleşimine ve diğer bazı faktörlere bağlıdır. Genellikle erken evre meme kanserleri için uygundur.
Meme koruyucu cerrahi uygulanan olguların sağlıklı memede tümör gelişimini engellemek için radyoterapi alması gerekmektedir.
Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi alternatifini seçen kadınların memenin tümünün alındığı (mastektomi) olgulara göre yaşam süresi ve hastalık seyri farklılık göstermemektedir.
Diğer tüm meme kanseri cerrahisi sonrası gereken tedaviler (kemoterapi, hormonoterapi) aynı şekilde uygulanır.
Meme koruyucu cerrahi sonrası tüm cerrahiler sonrası görülebilen yara problemleri görülebilir. Yara izi, sertlik, cerrahi yerinde şişme, kol ödemi bunlardan bazılarıdır.
Erken evre meme kanserleri için MKC iyi bir seçenektir. Kalan meme dokusu karşı taraf meme ile simetrisi sağlanacak şekilde onarılır. Bu kişinin anatomisine, tümörün yerleşimine ve boyutuna göre her zaman mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda ameliyat yapılan meme, silikon implant veya kendi dokusu ile desteklenebilir. Bazen karşı meme çok büyük ve sarkık ise bu memenin küçültülüp kaldırılması yoluyla simetri sağlanabilir.
Kimlere MKC yapılabilir?
Memesini kaybetmek istemeyen kadınlara
Radyoterapi almayı kabul edenlere
Daha önce radyoterapi almayanlar
Radyoterapi almasında tıbben engel olmayanlar (kollajen doku hastalığı, lupus gbi)
Memede tümörün bir yere yerleşmiş veya birkaç odaksa hepsi birlikte tek kesiden çıkarılabilecekse
Küçük tümörü varsa (<5cm)
Meme boyutu tümör hacmine göre çok küçük değilse
Gebe değilse ( gebelik süresinin son döneminde ise yapılabilir)
Genetik veya ailesel meme kanseri değilse
İnflamatuvar meme kanseri değilse MKC yapılabilir.
Tümörün tamamen temizlendiğinden nasıl emin oluruz?
Cerrahi sırasında tümöre dokunmadan çevre sağlam dokudan ortalama 1 cm temiz sınır olacak şekilde alınarak kitle çıkarılır. Cerrahi parça patolog tarafından incelenir ve temiz (tümör negatif) sınırlar teyit edilir. Tümör sınırları pozitif gelirse tekrar sınır genişletilir (re-eksizyon). Yine pozitif gelirse mastektomi (memenin tümünün alınması) operasyonu yapılmalıdır.
Aynı seansta lenf bezleri değerlendirilmelidir.
Cerrahi sonrası merak edilenler
Banyo ameliyatın ertesi günü doktorunuz farklı bir şey söylemezse yapılabilir
Sütyen ameliyat sonrası yatağınıza gelir gelmez takabilirsiniz
Beslenmenizle ilgili özel bir diyet yoktur. Sağlıklı olmak kaydıyla her şeyi yiyebilirsiniz
Ağrı için parasetamol içeren ağrı kesicileri kullanabilirsiniz
Fiziksel aktiviteye tam dönüş için doktorunuzla ayrıntıları ve beklentilerinizi konuşabilirsiniz.
**Doç. Dr. Gül Dağlar
[WEB]https://guldaglar.com/)
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