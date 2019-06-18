Meme koruyucu cerrahi kanser hastalarına umut oluyor

Meme koruyucu cerrahi (MKC) kanserli dokunun cerrahi olarak çıkarılması ve olabildiğince çok sağlıklı meme dokusunun bırakılmasıdır. Beraberinde çevre sağlıklı doku ve lenf bezleri de çıkarılabilir. Ne kadar dokunun çıkarılacağı tümör boyutuna, tümörün yerleşimine ve diğer bazı faktörlere bağlıdır. Genellikle erken evre meme kanserleri için uygundur.

Meme koruyucu cerrahi uygulanan olguların sağlıklı memede tümör gelişimini engellemek için radyoterapi alması gerekmektedir.

Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi alternatifini seçen kadınların memenin tümünün alındığı (mastektomi) olgulara göre yaşam süresi ve hastalık seyri farklılık göstermemektedir.

Diğer tüm meme kanseri cerrahisi sonrası gereken tedaviler (kemoterapi, hormonoterapi) aynı şekilde uygulanır.

Meme koruyucu cerrahi sonrası tüm cerrahiler sonrası görülebilen yara problemleri görülebilir. Yara izi, sertlik, cerrahi yerinde şişme, kol ödemi bunlardan bazılarıdır.

Erken evre meme kanserleri için MKC iyi bir seçenektir. Kalan meme dokusu karşı taraf meme ile simetrisi sağlanacak şekilde onarılır. Bu kişinin anatomisine, tümörün yerleşimine ve boyutuna göre her zaman mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda ameliyat yapılan meme, silikon implant veya kendi dokusu ile desteklenebilir. Bazen karşı meme çok büyük ve sarkık ise bu memenin küçültülüp kaldırılması yoluyla simetri sağlanabilir.