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Memur emekli maaşı hesaplama | İkramiye ile bayramda ne kadar emekli maaşı alırım?

13.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkramiye ile bayramda ne kadar emekli maaşı alırım? sorusu emekli ve emekli yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde her sene ikramiye veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam müjdesini verdi. İşte 2021 emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar haberimizde...

Memur emekli maaşı hesaplama | İkramiye ile bayramda ne kadar emekli maaşı alırım?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin zamlı bir şekilde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık bazda enflasyon yüzde 16,19 olarak gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı. Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

Memur emekli maaşı hesaplama | İkramiye ile bayramda ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

[EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA ROBOTU](https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do)

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