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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Filistin, emperyalist kurgulara direnme iradesidir. Emperyalizm, şiddetten beslenir ve şiddeti besler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Artık, kimse uzun süreli statükolardan, ittifaklardan, barışlardan söz edemiyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Filistin, emperyalist kurgulara direnme iradesidir. Emperyalizm, şiddetten beslenir ve şiddeti besler"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Artık, kimse uzun süreli statükolardan, ittifaklardan, barışlardan söz edemiyor. Özellikle bulunduğumuz bölgede, zamanın çarkları çok daha hızlı dönüyor. Bizim için Filistin tam da burada durmaktadır. Filistin teslim olmamaktır. Filistin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi ve azmidir. Filistin, emperyalist kurgulara direnme iradesidir. Emperyalizm, şiddetten beslenir ve şiddeti besler" dedi.
Memur-Sen ve HAK-İŞ’in birlikte düzenlediği ‘3. Uluslararası Kudüs Konferansı’nın açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tarihin çok hızlandığı bir devirden geçiyoruz. Artık, kimse uzun süreli statükolardan, ittifaklardan, barışlardan söz edemiyor. Özellikle bulunduğumuz bölgede, zamanın çarkları çok daha hızlı dönüyor. Bizim için Filistin tam da burada durmaktadır. Filistin teslim olmamaktır. Filistin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi ve azmidir. Filistin, emperyalist kurgulara direnme iradesidir. Emperyalizm, şiddetten beslenir ve şiddeti besler. Meşruiyetini sağlamak için de bu şiddet algısını başkasının üzerine yıkar. Daha açık bir ifadeyle; Emperyalizm, kendi hukukunu ürettiği şiddet ve çatışma üzerinden oluşturur. Geçen yüzyılın ilk çeyreğinde bölgemizde çizilen haritalar bunun en somut göstergesidir. Emperyalistler görece huzurun olduğu bölgelerin hemen yanı başında çatışmalı bölgeler oluşturur ve kendi silahlı gücüne bu yolla meşruluk sağlar. Sykes-Picot anlaşmasına göre bölgemizde bir statüko oluşturuldu. Balfor deklarasyonuyla da Siyonist İsrail devletinin yolu açıldı.Bugün yaşadığımız sorunların temelinde işte bu 2 olgu var. Aslında şöyle diyebiliriz; Sykes Picot anlaşmasının tamamlanması ve Balfor Deklarasyonunun gerçek hedefine ulaşması için bugünkü şiddet dalgası ve terörizm bölgemizde yaygınlaştırılmıştır" dedi.
Filistin mücadelesinin önemine değinen Yalçın, "Sykes-picot’la oluşturulan ama tamamlanamayan düzen ya da statüko yeniden ele alındı emperyalistler tarafından. Hedef sınırları yeniden değiştirmek. Peki nasıl?İşte yaşıyor, konuşuyor ve tartışıyoruz. Bugün özellikle Filistin davasının kimilerince tali bir meseleye indirgenmesinin arkasında bu var. Hatta “Filistinlilere yeni yurt” gibi kimi mesnetsiz projelerin temelinde de bu anlayış var. Maalesef İslam dünyası bu ve benzeri mesnetsizlik yüzünden mevzi kaybediyor.Filistin mücadelesi mevzi kaybediyor. Durum bu olunca, şiddetin ve terörün kaynağı olarak gördüğümüz Siyonist İsrail gün geçtikçe mevzisini tahkim ediyor" dedi.

"Filistin’i savunmak için de dünyanın bütün iyi insanları birleşmeli"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya Beşten Büyüktür’ ifadesini kullanarak dünya devletlerine ve insanlığa güçlü bir çağrıda bulunduğunu hatırlatan Yalçın, "Diyor ki, ‘Bugünkü Dünya Sistemi Adil Değildir.’ Bugünkü dünya sistemi, bu haliyle terör ve şiddet üretmektedir. Bugünkü dünya sistemi, İsrail gibi terör devletini meşrulaştırırken, Filistin’i, Filistinlileri peyderpey yok etmektedir. Evet ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesinin ve iradesinin açılımı budur. Peki anlaşıldı mı bu çağrı? Hakikat dile geldiği zaman bazıları gürültü çıkarırlar. Biz geçmişten bugüne Filistin’i ve Kudüs’ü savunmak ,insanı ve insanlığı savunmaktır diye geldik. BM’de Filistin ve Kudüs görüşmeleri sırasında Sayın Erdoğan tarafından söylenen ‘Dünya Beşten Büyüktür’ sözüyle birlikte bu strateji küresel bir satha yayılmak zorundadır. Yani Filistin’i savunmak için de dünyanın bütün iyi insanları birleşmeli, bütün mazlumlar için harekete geçmelidir. Mumur-Sen olarak biz, son 3 yıldır düzenlediğimiz uluslararası toplantılarda bu hususun altını çizdik. Gittiğimiz ülkelerde katıldığımız toplantılarda da" ifadelerini kullandı.
3’üncü Uluslararası Kudüs Konferansı’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM İdari Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 45 ülkeden 200’ün üzerinde emek ve meslek örgütünün temsilcileri katıldı.

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