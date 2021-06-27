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Memurların çalışma saatleri! 1 Temmuz sonrası memurlar kaça kadar çalışıyor? Kaçta iş başı yapacak?

27.06.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Temmuz sonrası kararlarını içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü yani bugün itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin merak edilen genelgede memurlar kaça kadar çalışıyor gibi çeşitli soruların cevapları da yer alıyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren memurlar kaça kadar çalışıyor? Kaçta iş başı yapacak? İşte yanıtı..

Memurların çalışma saatleri! 1 Temmuz sonrası memurlar kaça kadar çalışıyor? Kaçta iş başı yapacak?

Merakla beklenen yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü yani bugün itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz tarihinde başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin merak edilen genelge ile memurlar kaça kadar çalışıyor sorusu da yanıt buldu. Peki 1 Temmuz'dan itibaren memurlar kaça kadar çalışıyor?

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN MEMURLAR KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

1 Temmuz sonrası kararları içeren ve merakla beklenen yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında şu anda uygulanmakta olan 10.00 ve 16.00 saatleri mesai uygulaması sona erdirilerek.

1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecek. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi ise bölge ve hizmetin özelliklerine göre valiler tarafından tespit edilecek.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

1 Temmuz sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar devam edecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmadan sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sonlanacak ve bu tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılacak.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Yeni yayınlanan genelgeye göre 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle kaldırılacak.

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Memur

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