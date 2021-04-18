Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara 34. yeni bölümüyle 18 Nisan Pazar akşamı ekranlarda olacak. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı dizinin yeni bölümünde, İspanyol Şef Jose'nin reklam filminde oynamak için İstanbul'a yaptığı ziyaret, Çınar ve Emrah için zorlu bir serüven oluyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM ÖZET

Serkan, Feris'e evlenme teklif ettikten sonra Melisa'nın boşanmaktan vazgeçmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor.

Her şeyden habersiz olan Feris, Serkan'ın telaşlı hareketlerinden şüphelenirken durumdan istemsiz bir şekilde haberdar olan Dicle (Ahsen Eroğlu) ise ne yapacağını bilemiyor.

Serkan'ın tüm çabalarına rağmen Serkan ve Melisa'nın boşanmadığını Melisa'dan duyan Feris, büyük bir şok yaşıyor.

Çınar'ın Türkiye'de temsil ettiği İspanyol şef Jose Garcia, reklam filmi için geldiği İstanbul'a adım atar atmaz Çınar ve Emrah'ın hareketli günler geçirmesine sebep oluyor.