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Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

18.04.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Serkan'ın Feris'e yaptığı sürpriz evlenme teklifinin ardından şu anda evli olduğu Melisa'nın boşanmaktan vazgeçmesi ortalığı karıştırıyor. Her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konuğu ise yetenekli oyuncu Ceren Taşçı olacak.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara 34. yeni bölümüyle 18 Nisan Pazar akşamı ekranlarda olacak. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı dizinin yeni bölümünde, İspanyol Şef Jose'nin reklam filminde oynamak için İstanbul'a yaptığı ziyaret, Çınar ve Emrah için zorlu bir serüven oluyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? MENAJERİMİ ARA 34. BÖLÜM ÖZET

Serkan, Feris'e evlenme teklif ettikten sonra Melisa'nın boşanmaktan vazgeçmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Her şeyden habersiz olan Feris, Serkan'ın telaşlı hareketlerinden şüphelenirken durumdan istemsiz bir şekilde haberdar olan Dicle (Ahsen Eroğlu) ise ne yapacağını bilemiyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Serkan'ın tüm çabalarına rağmen Serkan ve Melisa'nın boşanmadığını Melisa'dan duyan Feris, büyük bir şok yaşıyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Çınar'ın Türkiye'de temsil ettiği İspanyol şef Jose Garcia, reklam filmi için geldiği İstanbul'a adım atar atmaz Çınar ve Emrah'ın hareketli günler geçirmesine sebep oluyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? MENAJERİMİ ARA 33. BÖLÜM ÖZET

Kıraç’ın temsil ettiği yönetmen Ceyhun, Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’le çalışmak isterken, Ayça Varlıer ise geçmişte kendisiyle yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Ceyhun’la çalışmak istemiyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Yağmur Tanrısevsin’in sette yaşadığı problem sebebiyle menajeri Feris’i araması sonucu Serkan ve Feris, soluğu sette alıyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Tanrısevsin'i kendi yaptığı sürpriz planına dahil eden Serkan, evlenme teklifiyle Feris’i şaşırtıyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Romantik dakikaların yaşanacağı ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümü izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

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Star TV Menajerimi Ara dizisi

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