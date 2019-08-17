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Menderes'teki düdenlere yer altı barajı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinin kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde geçen ocak ayında rekor yağış sonrası oluşan düdenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği projeyle yer altı barajı olarak kullanılacak.

Menderes'teki düdenlere yer altı barajı yapılacak

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinin kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde geçen ocak ayında rekor yağış sonrası oluşan düdenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği projeyle yer altı barajı olarak kullanılacak.
İzmir'de geçen ocak ayında aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Oluşan düdenlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. Projeyle birlikte 8 bin hektarlık alanda kontrolsüz olarak oluşabilecek yeni obruk ve düdenlerin önüne geçmek, yağış sezonundaki yaklaşık 18 milyon metreküp suyun yeraltına depolanması ve alanın görsel güzelliğiyle turizme katkı sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Mühendislik Jeoloji Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etüt ve fizibilite çalışmalarında sona gelindi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, etüt çalışmasının bitirilmesinin ardından 1 yıl içinde projenin tamamlanacağını belirterek, "Geçen yıl yağışlar sonrasında oluşan düdenlerle ilgili etüt çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra etüt çalışmalarının sonucuna göre projeyi hayata geçireceğiz. Bu projeyle yeniden oluşabilecek düdenlerin önüne geçmek, arazileri korumak ve yer altına inen suları depolayıp tarım arazilerinin sulanmasında faydalanmak istiyoruz. Yani bu projeyle doğal bir yer altı barajı yapmış olacağız. Düdenlerin şelaleyi andırması nedeniyle de bu bölgede bir turizm alanı oluşturmak istiyoruz. Zaten düdenlerin ilk oluşumunda insanlar görmek için buraya akın etmişti. Burayı turizm için çekim alanı haline getirmek istiyoruz. Doğal bir oluşum olduğu için bu yer altı barajını yaparken de çok fazlı bir maliyet olmayacak. Düdenlerden kaynaklı yaşanan doğal felaketi turizm ve tarım alanında kullanmış olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Menderes'teki düdenlere yer altı barajı yapılacakMenderes'teki düdenlere yer altı barajı yapılacakMenderes'teki düdenlere yer altı barajı yapılacakMenderes'teki düdenlere yer altı barajı yapılacak

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