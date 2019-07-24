HABER

Menemen’de, muhtarlardan belediyeye ’halk meclisi’ tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un öncülüğünde kurulan Halk Meclisine üye alımında her mahalleden üyenin seçimle belirlenmesi uygulamasına ilçedeki mahalle muhtarları tepki gösterdi.

Menemen’de, muhtarlardan belediyeye ’halk meclisi’ tepkisi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un öncülüğünde kurulan Halk Meclisine üye alımında her mahalleden üyenin seçimle belirlenmesi uygulamasına ilçedeki mahalle muhtarları tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, "Bizler zaten seçimle göreve geldik. Bizim üstümüzde eş muhtar istemiyoruz. Bize Halk Meclisini bu şekilde anlatmadılar" denildi.
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un katılımıyla geçtiğimiz ay Menemen Halk Meclisi kuruldu. Sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden, toplumun farklı kesimlerinden katılımın yanı sıra mahallelerden de seçimle belirlenecek kişilerin halk meclisine dahil olması kararı alındı. Mahallelerde seçim yapılması uygulamasına tepki gösteren muhtarlar bir araya gelerek uygulamaya tepki gösterdi.
İlçedeki tüm muhtarlar adına yapılan basın açıklamasında, "Mahallelerde seçim yapılması yasal değil. Bizler zaten seçimle göreve geldik. Eş muhtar istemiyoruz. Bizi hiçe sayıyorlar. Katılım yeterli olmadığı bir ortamda muhtarların halk meclisi içinde olup olmaması ile ilgili kararın oylamaya sunulması asla kabul edilemez. Yapılan bu oylama ve alınan karar ülkemiz genelinde demokrasimizin temel taşları olan, aynı zamanda zor şartlarda görev yapmaya çalışan, kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü görevi yapan muhtarların onurlarını zedelemektedir. Hiçbir yasal dayanağı ve hukuki yaptırım gücü olmayan, yetki ve laf kargaşasından öteye gitmeyecek olan bu uygulamanın yöremize ve mahallelerimize katkı sağlayacağına inanmıyoruz. Aksine daha çok kargaşa ve huzursuzluğa sebep olacaktır. Demokrasimizin vazgeçilmez bir ilkesi olan seçim sistemi ile seçilen muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızın yasa ile sınırlandırılmış şekilde görev ve sorumlulukları vardır ve yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bunların harici yapılan her işin, alınan her kararın yasal dayanağı olmayacaktır. Ayrıca mahallerimizde her ne şekilde olursa olsun halk meclisine üye seçimi yapılmasına karşı olduğumuzu belirtiriz" ifadeleri yer aldı.

Menemen’de, muhtarlardan belediyeye ’halk meclisi’ tepkisi

Menemen’de, muhtarlardan belediyeye ’halk meclisi’ tepkisi

Menemen’de, muhtarlardan belediyeye ’halk meclisi’ tepkisi

Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık
İngiltere Maliye Bakanı Hammond istifa ettiİngiltere Maliye Bakanı Hammond istifa etti
İngiltere’de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı.İngiltere’de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı.

En Çok Okunan Haberler

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

İBB'de Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye İpek Elif Atayman'ı atadı (İpek Elif Atayman kimdir?)

İBB'de yeni atama! İşte o isim...

Süleyman Soylu: Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

Binali Yıldırım'dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.