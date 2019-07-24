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Menemenli Çömlek Ustaları İtalya’da Türkiye’yi Temsil Edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

Menemenli çömlek ustaları, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Menemenli Çömlek Ustaları İtalya’da Türkiye’yi Temsil Edecek

Menemenli çömlek ustaları, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. İki kategoride 6 çömlek ustası 36 ülkenin katıldığı yarışmada derece almak istiyorlar.

Menemen Çömlekçiler Derneği üyeleri İtalya’nın Grottaglie kentinde 36 ülkenin katıldığı Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması’nda birincilik için yarışacaklar. Türkiye’den yarışmaya katılan tek katılan ekip olan Menemen Çömlekçiler Derneğindeki 6 kişilik ekip, 26-27 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan yarışmada, estetik ve çanak çekme dalları olmak üzere iki farklı kategoride yarışacaklar. Yarışmada hem Türkiye’yi hem de Menemen’i temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, “ Çok çalışıyoruz, Türkiye’ye ve Menemen’e inşallah birincilikle döneceğiz” dedi.
Türkiye’den 6 kişilik ekiple İtalya’nın Grottaglie kentine 26 Temmuzda yola çıkacak olan çamurdan sanat icra eden çömlek ustaları, yarışmada estetik ve çanak çekme dalları olmak üzere iki farklı kategoride yarışacaklar. Her gün düzenli olarak 6 saat antrenman yapan ustalar heyecanlarını diri tutarak derece alabilmek için yılmadan çalışıyorlar.

Yarışma Deneyimimiz Var
Önceki yıllarda da yarışmaya katıldıklarını ve deneyim kazandıklarını belirten Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, “ Atölyelerimizde Her gün antrenman yapıyoruz. Tek amacımız Ülkemizi temsil ederek birinci olmak. İki dalda yarışacağız birincisi estetik, ikincisi ise silindir ve çanak çekme olacak. Rakiplerimiz ’de güçlü fakat biz artık kendi aramızda bile yarış yaparak hazırlanıyoruz. En uzun ve en geniş çanağı yapabilmek için 6 kiloluk çamurla çalışacağız. Bunu en iyi yapan kişi çanak çekme dalıncı birincilik alacak. 40 santimetrelik bir çalışma daha yapılacak. En iyi estetik formunu yakalayan ve bunu iki saat içinde yapan kişi ise estetik dalında birinci olacak. Her iki alanda da birincilik istiyoruz, çünkü çok çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye’yi temsil edecek olmanın da gururu içerisindeyiz” dedi.

Yarışma için İtalya’ya gidecek ustalardan bir tanesi olan Bilal Deniz, " Ben 7. kuşak çömlekçiyim, dedemin dedesinin dedesi zamanında Menemen’e gelmişler, bana da babamdan kalan bir meslektir. Mesleğimde iddialıyım. Çok çalışıyoruz, sürekli antrenman yapıyoruz. Ali kardeşimi çırak olarak çok iyi yetiştirdim. Ben derece bekliyorum fakat Ali kardeşim kesin birincilik alacaktır” dedi.

Yarışmaya ilk kez katılan çömlek ustası Ali Hikmet Koç ise, " İlk kez böyle Uluslararası bir yarışmaya katılıyorum. Çok heyecanlıyım, İnşallah Türkiye ve Menemen adına dereceye gireceğiz. Yarışmada 2 dalda da iddialıyız. Amacımız kazanmak kendimize güveniyoruz iyi bir ekibiz” dedi.

Menemenli Çömlek Ustaları İtalya’da Türkiye’yi Temsil Edecek

Menemenli Çömlek Ustaları İtalya’da Türkiye’yi Temsil Edecek

Menemenli Çömlek Ustaları İtalya’da Türkiye’yi Temsil Edecek

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