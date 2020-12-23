HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Menenjit hastalığı nedir? Menenjit aşısı hastalığa karşı korur mu?

Menenjit hastalığı nedir? Menenjit aşısı hastalığa karşı korur mu?

23.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Menenjit hastalığı nedir? Menenjit aşısı hastalığa karşı korur mu?

Beyin zarlarının iltihaplanması ile ortaya çıkan ve erken aşamada tespit edilmediğinde ölüme dahi sebep olabilen menenjit, her yaştan bireyi etkileyebilecek ciddi bir hastalıktır. Belirtilerinin mutlaka takip edilmesi gereken menenjit hakkında “Menenjit nedir? Menenjit aşısı hastalıktan korur mu?” gibi merak edilen tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Beyin ve omuriliği çepeçevre saran meninks zarının iltihaplanması sonucu oluşan menenjit, ense sertliği, baş ağrısı ve ateş ile ortaya çıkan tehlikeli bir rahatsızlıktır. Hastalık etkeni sabit olmamakla birlikte parazit, virüs ve bakteriler olabilir. Bazı menenjit türleri kendiliğinden geçebilecek kadar hafifken, bazıları ölüme kadar götürebilir.

Menenjit Nedir?

Bu hastalığı daha iyi anlayabilmek için öncelikle “Menenjit nedir?” sorusuna yanıt bulmak gerekir. Bebeklerde, çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sık görülen menenjit, beyin zarının iltihaplanması olarak bilinir. En yaygın olan çeşidi viral kaynaklı menenjittir. Pek çok insan viral kaynaklı menenjit geçirdiğinde kendiliğinden iyileşir. Ancak bakteriyel menenjit daha nadir olmasına rağmen, ölümcül sonuçlar doğurabilir. Çok nadir görülen bir diğer menenjit çeşidi de fungal menenjittir. Sıklıkla bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde görülen fungal menenjit, basit bir soğuk algınlığı sonrası alınan enfeksiyon nedeniyle ortaya çıkar. İşitme kaybı, beyin hasarı ve felç gibi ciddi sorunlara neden olabilen fungal menenjit genellikle diğer organlar üzerinde de olumsuz etkilere neden olur.

“Menenjit nasıl bulaşır?” sorusu da hastalık hakkında en sık merak edilen sorulardan biridir. İnsanlar arasında yakın temas ile bulaşan menenjit, ilk belirtileri görüldüğü anda derhal müdahale edilmeyi gerektirir. Özellikle 6-12 ay arasındaki bebekleri etkileyen bu hastalığın bulaşması havadan damlacık yoluyla olur.

Menenjitin Nedenleri Nelerdir?

Menenjitin nedenleri çok çeşitlidir ancak yaşamı tehdit edici özelliğe sahip olduğundan tedavisinin hızla yapılabilmesi için nedenini belirlemek önemlidir. En tehlikeli menenjit formu, bakterilerin neden olduğu bakteriyel menenjittir. Kan dolaşımına giren bakteriler, dolaşım yolu ile beyin ve omuriliğe ilerlerse akut menenjite neden olabilir. Kafatası kırığı, sinüs enfeksiyonu ya da kulak hastalıklarından sonra nadiren de olsa görülebilir. Pnömokok denilen bakteri, bebek ve çocuklarda hastalığa neden olurken, meningokok adlı bakteri gençlerde menenjite sebep olabilir. Bunların dışında hemofilus ve listeria adlı bakterilerin de neden olduğu menenjit türleri vardır. Sıklıkla pastörize edilmemiş peynirler, çiğ et ve işlenmiş gıdalarda (salam, sosis, sucuk vb.) bulunan bu tür bakteriler, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde hastalığa neden olabilir.

En hafif seyreden menenjit türü viral menenjittir. Sonbahar başında ve yaz sonunda görülen enterovirüs tipleri, HIV, kabakulak, herpes simpleks, Batı Nil virüsü gibi virüsler hastalığa neden olsa da kendi kendine iyileşebilir.

Mantar veya mycobacterium tuberculosis gibi yavaş büyüyen bazı organizmalar da menenjite neden olabilir. Bu tür organizmalar beyni çevreleyen membranlarda ve sıvılarda kronik menenjite yol açabilir. Bağ ağrısı, kusma, ateş ve zihinsel bulanıklık, kronik menenjitin spesifik belirtileri arasındadır.

Mantarların neden olduğu fungal menenjit ise oldukça nadirdir ve semptomları kronik menenjit ile benzerlik gösterir. Bazı durumlarda akut bakteriyel menenjiti taklit etse de insandan insana bulaşmaz. Bağışıklığı zayıf olan kişilerde ortaya çıkan bu tür menenjit, antifungal ilaçlarla tedavi edilmelidir. Aksi halde yaşamı tehdit eder hale gelebilir.

Bunların dışında sarkoidoz, sjögren, lupus eritematosus ve Behçet hastalığı gibi bazı sistemik rahatsızlıklar da menenjite neden olabilir. Beyin zarını işgal eden kanser hücreleri de menenjit belirtileri gösterir. Karsinomatöz menenjit olarak adlandırılan bu tür vakalarda genel seyir kötü tablolarla sonuçlanır.

Menenjit Belirtileri Nelerdir?

Erken evrede görülen menenjit belirtileri grip ve nezle gibi hastalık belirtileri ile benzerlik gösterebilir. Ancak bazen birkaç saat içinde bile asıl menenjit belirtisi olarak nitelendirebileceğimiz belirtiler görülmeye başlar. En sık görülen belirtiler şunlardır:

  • Kusma
  • Yüksek ateş
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Konsantrasyon zorluğu
  • Ense sertliği
  • Daimi uykuya eğilim
  • Havale geçirme
  • Deri döküntüsü (meningokok menenjitte sık görülür)

Menenjit hastalığı bebeklerde ortaya çıkarsa, şu belirtiler izlenir:

  • Durmaksızın ağlama
  • Beslenememe
  • Yüksek ateş
  • Bıngıldak bölgesinde kabarıklık
  • Boyunda ya da vücut bölgelerinde sertlik
  • Uykuya eğilim

Menenjit Tanısı Nasıl Konur ve Tedavisi Nasıldır?

Şüpheli menenjit belirtileri olan kişiler derhal hastaneye yatırılır ve hemen beyin omurilik sıvısı alınarak incelenir. Bu sıvı, ince bir iğne ile beldeki omurgaların arasından alınır. Bazı durumlarda beyin hasarının tespit edilmesi için bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmesi gerekebilir. Menenjit nedeni bakteriyel ise antibiyotikler kullanılır. Viral kaynaklı ise duruma göre kendiliğinden iyileşmesi beklenir ya da gereken durumlarda ilaç tedavisine ihtiyaç duyulur.

Menenjit Komplikasyonları Nelerdir?

Menenjit, geç kalınmadan tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bazı kişiler hastalığı tamamen atlatır ve belirli bir süre sonra yaşamına devam eder. Ancak bazı durumlarda ve tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar görülebilir. Bunlar; işitme kayıpları, bellek sorunları, epilepsi, görme bozukluğu, beyin hasarı, yürüme problemleri, şok, böbrek yetmezliği ve ölümdür.

Menenjitten Korunma Yolları Nelerdir?

Menenjite neden olan virüs ve bakteriler, hapşırma, öksürme, öpüşme ve kişisel araç gereçlerin (çatal, kaşık, bıçak, diş fırçası, sigara) ortak kullanımı nedeniyle bulaşabilir. Bu nedenle öksürürken ve hapşırırken ağzı kapatmak, kişisel hijyene çok dikkat etmek, elleri sık sık yıkamak, gebelik durumunda çiğ ve işlenmiş et, pastörize edilmemiş peynir yememeye özen göstermek gereklidir.

Menenjit Aşısı

Menenjit aşısı, menenjite karşı koruma sağlayan etkili yollardan biridir. Karma aşılar arasında yer alan menenjit aşısı, bebeklerin aşı programında 2. aydan itibaren uygulanan pnömokok (zatürre) aşısı ile birlikte uygulanır. Bunun dışında bağışıklığı zayıf olan kişiler ile Afrika ve Asya’daki bazı ülkelere seyahat edeceklerin aşılanması gerekir.

Menenjit Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Peki menenjit aşısı ne zaman yapılır? Menenjit aşısının bebeklerde uygulanması önceliklidir. 2 ila 11 yaş arasında ise 1 kez uygulanması gerekir. Bunun dışında çocuklara, ergen ve yetişkinlere tek bir doz uygulanması yeterlidir. Ayrıca 55 yaş üzeri kişiler ile hacı adaylarına da uygulanan polisakkarid meningokok aşısı mevcuttur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Definasyon nedir? Definasyon dönemi beslenme yöntemi nasıl olmalıdır? Definasyon nedir? Definasyon dönemi beslenme yöntemi nasıl olmalıdır?
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Kırmızı göz hastalığı, belirtileri ve tedavisi hakkında her şey

Kırmızı göz hastalığı, belirtileri ve tedavisi hakkında her şey

Anoreksiya nedir? Anoreksiya nasıl tedavi edilir?

Anoreksiya nedir? Anoreksiya nasıl tedavi edilir?

Evet sanıldığı kadar riskli! Kan uyuşmazlığı nedir?

Evet sanıldığı kadar riskli! Kan uyuşmazlığı nedir?

Miyokardit nasıl tedavi edilir? Belirtileri nelerdir?

Miyokardit nasıl tedavi edilir? Belirtileri nelerdir?

En sessiz hastalık: Hepatit C nasıl bulaşır?

En sessiz hastalık: Hepatit C nasıl bulaşır?

Virüslerden kurtulmak mümkün: Dezenfektan jel ne işe yarar? Dezenfeksiyon nasıl yapılır?

Virüslerden kendi dezenfektanınızı yaparak korunun!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.