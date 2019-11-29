Menenjit yüzünden bacağını kaybeden Melis'e Türk Kızılayı'ndan destek

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, sağ bacağı henüz 2 aylıkken menenjit mikrobunun kanına bulaşması nedeniyle kesilen, gelişme çağında olması nedeniyle her yıl yeni bir protez takılması gereken 12 yaşındaki Melis Arslan'ın yardımına Türk Kızılayı Konak Şubesi yetişti. Melis'in ihtiyacı olan protezi karşıladıklarını açıklayan Şube Başkanı Ömür Şanlı, ayrıca eğitim bursu da vereceklerini müjdeledi.

Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Melis Arslan henüz 2 yaşındayken, kanına menenjit mikrobu bulaştı. Mikrobun kaslara yerleşmesi nedeniyle Melis'in sağ bacağı kesildi. Bunun üzerine Melis'e protez takıldı. Protez ücretinin yüzde 80'i her iki yılda bir devlet tarafından karşılanırken, Melis'in büyüme çağında olması nedeniyle protezin her yıl değiştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden iki yılda bir protezi cebinden karşılayan Arslan ailesi, bu durumun kendilerini zorladığını belirterek, yardım istedi. O yardım, Türk Kızılayı Konak Şubesi'nden geldi. Aileyi ziyaret eden Şube Başkanı Ömür Şanlı, Melis'in ihtiyacı olan protezi karşıladıklarını söyledi. Protezin yanı sıra Melis'e, Türk Kızılay'ı tarafından eğitim bursu verileceği müjdesini aileye veren Şanlı, kıyafet yardımında da bulundu.