Menopoz belirtileri nelerdir? Menopozda aşırı terleme nasıl önlenir?

Uzun süreli östrojen azlığı sonrası genital organlarda atrofi yani küçülme görülür. Rahim, vajina ve vulva ve üretrada küçülme olur. Buna bağlı olarak sık idrara çıkma, kabızlık, vulvada kaşıntı, ağrılı cinsel birliktelik, rahim sarkması, idrar kaçırma, idrar kesesinde sarkma, makatta sarkma olabilir. Deride, saç köklerinde ve ter bezlerinde östrojen reseptörleri vardır. Menopoz sonrası buna bağlı değişiklikler ortaya çıkar. Deri incelir, kolajen miktarı azalır. Saç ve kıl miktarı azalır. Cilt kurur, esnekliğini kaybeder ve yara iyileşmesi gecikir. Çene, dudak ve göğüste kalın tüyler çıkabilir. Koltuk altı ve genital bölgede kıl miktarı azalır. Aşırı terleme sorunu ortaya çıkabilir.

Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, 48 yaşındaki kadınların ortalama olarak menopoz belirtilerini deneyimlemeye başladıklarını, bir yıl boyunca regl olamayan kadınların menopoza girdiklerini açıkladı. Bu süre zarfında, kadınlar vücutlarında hormonal değişikliklere bağlı olarak hoş olmayan belirtiler yaşayabilirler.

Menopoz sonrası kadınların aşırı terleme problemi için botoks yöntemini tercih ettiklerini dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebru Durmuş, bu işlem sayesinde kişilerin sosyal hayatında daha öz güvenli bireyler haline geldiklerini söyledi.

Menopozla görülen diğer bir önemli problem osteoporozdur. Osteoporoz kemik mineral yoğunluğunun azalması sonucu kırıklara davetiye çıkarır. Menopozlu kadınlar her yıl kemik kitlelerinin % 3-4'ünü kaybederler.

Menopoz döneminde ağız kuruluğu, ağızda kötü tat ve diş eti hastalıkları olabilir. Kabızlık ve basur sık görülür. Reflü ve safra taşına da sık rastlanır.

Botoks uygulamasıyla; koltuk altı, el, ayak ve saç derisindeki aşırı terlemenin durdurulabileceğine değinen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebru Durmuş, özellikle menopoz sonrasında kadınların tarafından bu işlemin sıkça tercih edildiğini söyledi.

Menopoz döneminin en büyük sorunlarından birinin aşırı terleme olduğunu anlatan Op. Dr. Durmuş, "Son dönemlerde bu yöntem özellikle menopoz dönemindeki kadınlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Maksimum 10 dakika süren botoks işlemi sonrasında, kişi gündelik hayatına geri dönebilir. Herhangi bir ağrı ya da sızı hissetmez" dedi.

Terleme problemini çözen bireylerde öz güven artışının da yaşandığını dile getiren Op.Dr. Durmuş, "Botoks ile ter bezleri ile sinir uçları arasındaki iletişimi durdurarak, ter bezlerinin çalışması azaltılır. Aşırı terleme sebebiyle iş hayatı ve sosyal yaşamında sıkıntı yaşayan bireyler, dilediklerini giyemeyen kişiler, bu yönteme sıklıkla başvurmaktadır. Botoks ile aşırı terlemeyi durduran kişilerin, bu sorunu çözdükten sonra öz güvenlerinde de artış yaşandığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.