"Menopoz döneminde brokoli ve kereviz tüketmek dişleri koruyor"

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bülbül, "Menopoz döneminde ağız kuruluğu yaşanıyor. Bu da tükürüğün asitlere karşı yıkayıcı etkisini azaltıyor ve diş çürükleri ile diş kayıpları meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan kereviz ve brokoli tüketmek diş sağlığını korumaya yardımcı oluyor." dedi.

Doç. Dr. Bülbül, menopoz döneminde dişlerde meydana gelen değişiklikleri ve bu dönemde dişleri korumak için yapılması gerekenleri AA muhabirine anlattı.

Menapozunun tıpkı bebeklik, ergenlik gibi hayatın olağan bir dönemi olduğunu vurgulayan Bülbül, bu dönemde yumurtalıklardaki folikül miktarının düşmesine bağlı olarak östrojen hormonu üretiminin azaldığını ifade etti.

Bülbül, östrojen hormonunun kalsiyumun emilmesi için gerekli olduğunu, eksikliğinde kemik erimesi rahatsızlığının ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bu durumun diş sağlığı üzerinde de etkileri olabileceğini belirten Bülbül, şöyle konuştu:

"Etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler dişin desteğini yok ediyor. Kemiğin hacminde ciddi değişiklik olmasa da kalitesinde azalma oluyor. Bu da dişin, varsa implantın ömrünü ve başarısını etkileyebiliyor. Dişler sallanıp ardından kaybedilebiliyor. Ayrıca menopoz döneminde kemik erimesine ve buna bağlı olarak diş eti çekilmesinde artış yaşanıyor. Dolayısıyla diş eti hastalıklarına yatkınlık oluyor."