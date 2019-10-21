KADIN

Menopoz döneminde light süt içerek kalsiyum ihtiyacınızı karşılayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 21.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Uzmanlar, kadınların kalsiyum ihtiyacının arttığı ve vücudun kilo almaya en yatkın olduğu menopoz döneminde gerekli tüm mineral ihtiyacını light sütün giderdiğini belirtiyor, light sütün sağlıklı bir menopoz dönemi geçirmek için etkili olduğunu söylüyor.

Menopoz döneminde light süt içerek kalsiyum ihtiyacınızı karşılayın

Genellikle 40 yaşından sonra görülen menopoz, sağlıklı beslenme yöntemleriyle kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Bu dönemde vücudun kalsiyum ihtiyacının arttığına dikkat çeken uzmanlar, aynı zamanda kilo almaya yatkın bir dönem olduğundan kilo kontrolünü sağlamak, obezite ve yüksek kolesterol riskini azaltmak için de light süt içilmesi gerektiğini söylüyor.

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Menopoz döneminde vücudun kilo alımına çok uygun olduğunu ifade eden Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimi Fakültesi Beslenme ve Diyatetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, light sütün de (az yağlı sütler) protein, kalsiyum ve fosfor bakımından oldukça zengin olduğunu belirtti. “Light sütün kolesterolü ve doymuş yağ miktarı, tam yağlı sütlere oranla daha azdır. Süt sayesinde bu zorlu dönem daha az sıkıntıyla atlatılmış olur” diye konuştu.

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İnsan vücudunda kalsiyum deposu oluşturulması için sütün düzenli olarak içilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. İnanç “Menopoz döneminde vücut oldukça fazla miktarda kalsiyuma ihtiyaç duyar. Yeterli kalsiyum alınmaması halinde kemiklerdeki kalsiyum vücut tarafından kullanılmaya başlar. Bu durum kemik kaybına (osteoporoz) neden olur. Menopoz döneminde bu riski azaltmanın en kolay yolu düzenli light süt tüketimidir” dedi.

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Light sütlerin besin değerlerini koruduğunu, mineral açısından tam yağlı sütlerden daha zengin olduğunu ve günde ortalama iki bardak tüketilmesi gerektiğini de vurgulayan İnanç, light sütlerde bulunan mevcut kalsiyumun metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına da yardımcı olduğunu belirtti.

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