Menopoz sonrası bu önerileri dikkate alın!

Bu süreçte rutin jinekolojik takiplerin önemini vurgulayan Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, “Yaşı menopoz dönemine yaklaşan kadınlar ne yazık ki adet düzensizlerini önemsemiyor. Oysa bu tehlikeli olabilecek bir durum. Hormonal değişimlere bağlı olarak rahim duvarında kalınlaşmalar görülebiliyor ki bu da rahim duvarında 'hiperplazi' dediğimiz patolojik kalınlaşmaların, poliplerin ve rahim kanseri gelişmesinin riskini artırabiliyor. Kadınların menopoza geçiş sürecinde doktorunun uygun gördüğü sıklıkta muayene olması çok önemli” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, menopoz öncesi ve sonrası döneme yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

RAHİM KALINLAŞMASINA DİKKAT!

Menopozdan bahsedebilmek için altı aydır adet görmemek ve bir ay ara ile yapılan testlerde FSH (folikül stimüle edici hormon) düzeylerinin yüksek çıkması gerekiyor. Arada sırada oluşan bir iki aylık adet düzensizliği, menopoz anlamına gelmiyor. Ancak bu durumun göz ardı edilmemesi de gerekiyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Aybar Susur, adet düzensizliğinin önemli bir sorun olduğunu belirterek “Normalde vücutta var olan östrojen hormonu rahim duvarını kalınlaştırır ve yumurtlama olunca da progesteron hormonu devreye girerek kalınlaşan duvarın dökülmesini sağlar. Yerleşik menopoz durumunda adet görmemek normaldir, çünkü vücutta östrojen yoktur. Ama henüz menopoza geçiş sürecinde isek, yumurtlama düzensizliklerine bağlı olarak, vücutta östrojen olmasına rağmen progesteron dediğimiz rahim duvarını koruyucu hormon salgılanamayabilir. Rahim duvarı uzun dönem yüksek östrojene maruz kalırsa kalınlaşır ve ilerde polipler, hiperplazi denilen normal olmayan kalınlaşmalar ve rahim kanseri gibi riskler artabilir. Bu nedenle kalınlaşmaya engel olmak gerekir” diyor.