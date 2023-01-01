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  4. Merak ediliyordu! Doğal gazda ocak tarifesi belli oldu

Merak ediliyordu! Doğal gazda ocak tarifesi belli oldu

01.01.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Merak ediliyordu! Doğal gazda ocak tarifesi belli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. (AA)

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doğal gaz Doğal gaz faturası

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