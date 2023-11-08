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Merak uyandırmıştı! Nedeni belli oldu 'Son derece elverişli'

08.11.2023 17:51 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Hafik ilçesi semalarında görüntülenen ve vatandaşlar tarafından hayretle karşılanan sıcak hava balonunun test maksatlı uçtuğu ortaya çıktı.

Merak uyandırmıştı! Nedeni belli oldu 'Son derece elverişli'

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen ve çok sayıda kuşa da ev sahipliği yapan Hafik Gölü’nde, turizmi geliştirmek maksadıyla sıcak hava bolunu testi gerçekleştirildi. İl merkezine 36 kilometre mesafede bulunan Hafik Gölü yakınından kalkan ve 35 dakika havada kalan sıcak hava balonu, yaklaşık bin 100 metreye çıkarak bölgenin eşsiz güzelliklerini gözler önüne serdi.

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"UÇUŞLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Sivas Valiliği himayelerinde Sivas Kültür A.Ş.’nin organizesinde gerçekleştirilen sıcak hava balonu testine katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas’ın turizm zenginliklerine bir yenisinin daha eklenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Testin sorunsuz yapıldığını ifade eden Vali Şimşek “Şu anda Hafik Gölü çevresindeyiz. İlimizin eşsiz doğal güzelliklerinden birisi olan Hafik Gölü’nde bugün bir sıcak hava balon uçuş denemesi gerçekleştirdik. Yaklaşık bin 100 metreye kadar çıktık ve bu güzel gölü bir de havadan seyrettik. Yine çevresindeki güzellikleri de görmüş olduk. Sorunsuz bir uçuş oldu, güvenli bir uçuş oldu buradan şunu anlıyoruz ki burası balon turizmi açısından da son derece elverişli. İnşallah buranın tanıtımına ağırlık vereceğiz. Uçuşlarımız devam edecek ve inşallah balon turizmi anlamında da burası yeni bir destinasyon olacak. Böylece ilimizin turizm zenginliklerine bir yenisi daha eklemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacak olan balon turlarıyla bölgede bulunan doğal güzellikler ve jeolojik yapılar, kuşbakışı olarak seyredilebilecek ve doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatılacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas sıcak hava balonu

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