MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merakla beklenen Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna bomba isim! Genç komiseri canlandıracak

Merakla beklenen Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna bomba isim! Genç komiseri canlandıracak

28.07.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümüyle 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisi bir süredir ekranlara gelmiyordu. Final yapmadığı halde yayınlanmayan diziden yeni bir haber geldi. Yeni sezonda diziyi Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi yapım DMedia'nın çekeceği açıklandı. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan dizinin 18. sezonunun kadrosu da tamamlandı. Oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Oyuncu, genç komiseri canlandıracak.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 17 sezon izleyicisiyle buluştu. Bir süredir ekranlarda yer almayan dizinin yeni sezonunun çekileceği açıklandı. Türker İnanoğlu'nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D'ye devrettiği "Arka Sokaklar" dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yakışıklı genç bir komiser geliyor.

Arka Sokaklar dizisi DMedia yapımcılığında önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Bay Sinema lakaplı efsane yapımcı Türker İnanoğlu‘nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D’ye devrettiği dizi için oyuncularla 42 bölümlük anlaşmalar imzalanıyor.

arka sokaklar 2

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Özgür Çobanoğlu, Mustafa Üstündağ, Oğuz Peçe ve Perihan Ünlücan gibi ünlü isimlerle anlaşılan diziye çok yakışıklı genç bir komiser geliyor.

355906315_637382078444631_203153883220684995_n

Ünlü oyuncu Hasan Denizyaran, fenomen dizi Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Yakışıklı oyuncu diziye komiser Kadir Korkmaz rolüyle dahil olacak.

363328757_18374976376048081_7684320206795383787_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teşkilat'ta şok ayrılık! O isim diziye veda ettiTeşkilat'ta şok ayrılık! O isim diziye veda etti
Oğullarının yanında bikini ile durmasını eleştirenlere yanıt verdi!Oğullarının yanında bikini ile durmasını eleştirenlere yanıt verdi!
Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri gecesinde yıldızlar geçidiWatsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri gecesinde yıldızlar geçidi
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Hasan Denizyaran arka sokaklar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Çığlık seslerini duyunca koştu! Faciayı böyle engelledi

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

4 yıl önce aniden kaybolmuştu! Bir anda ortaya çıkınca şaşırttı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.