Merakla beklenen Arka Sokaklar'ın yeni sezonuna bomba isim! Genç komiseri canlandıracak

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 17 sezon izleyicisiyle buluştu. Bir süredir ekranlarda yer almayan dizinin yeni sezonunun çekileceği açıklandı. Türker İnanoğlu'nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D'ye devrettiği "Arka Sokaklar" dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye yakışıklı genç bir komiser geliyor.

Arka Sokaklar dizisi DMedia yapımcılığında önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Bay Sinema lakaplı efsane yapımcı Türker İnanoğlu‘nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D’ye devrettiği dizi için oyuncularla 42 bölümlük anlaşmalar imzalanıyor.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Özgür Çobanoğlu, Mustafa Üstündağ, Oğuz Peçe ve Perihan Ünlücan gibi ünlü isimlerle anlaşılan diziye çok yakışıklı genç bir komiser geliyor.

Ünlü oyuncu Hasan Denizyaran, fenomen dizi Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Yakışıklı oyuncu diziye komiser Kadir Korkmaz rolüyle dahil olacak.





