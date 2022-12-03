Merakla beklenen gün geldi! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu peş peşe konuşacak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günlerde kendisine "3 Aralık'ı bekle. Gel, izle ve göre" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Sen de Şanlıurfa'da bizi izle" diyerek yanıt verdi. Bu nedenle iki liderin konuşmaları merakla bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU ÇOK İDDİALI KONUŞMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ey dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz, bekle” dediği gün geldi. CHP lideri bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısında, “Türkiye'yi dünya merkezi yapacağı” iddiasıyla konuşulan programını açıklayacak.

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini ile teknolojik gelişmelerin ve yatırımların ülkeye çekilip, istihdamın arttırılması konusundaki yol haritasını anlatması bekleniyor.

ÇOK KONUŞULAN İSİMLER VAR

Programda ABD’li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak’ın da aralarında olduğu İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu tanıtılacak. Güncel para politikaları, istikrarlı büyüme modelleri, kalıcı istihdam önermeleri gibi pek çok başlıkta çalışmalar hazırlayacak 70 kişilik grup, CHP’nin uzun süredir hazırladığı rapor ve projelerde görüş aldığı akademisyenlerden oluşuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo'nun yanı sıra ABD'li yazar, ekonomist ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin, Prof. Daron Acemoğlu, Prof. Hakan Kara, Prof. Refet Gürkaynak ve Prof. Ufuk Akçiğit de toplantıda birer konuşma yapacak.

‘6’LI MASAYA AYKIRI BİR DURUM OLMAYACAK’

Kılıçdaroğlu, partisinin 25 Temmuz 2020'de açıkladığı “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini” temel alacak. Buna göre “Tek adam rejiminden, çok sesli bilim ve akla dönüşüm modelini” kamuoyu ile paylaşacak.

Öte yandan CHP’nin bugün yapacağı açıklamanın da 6’lı masayla uyumlu bir vizyon belgesi olacağını söyleyen parti kaynakları, “Açıklama İkinci Yüzyıla Çağrı Beyanname’mizin biraz daha somut hali olacak. Seçim öncesi beyannamemiz gibi olacak. Ancak bunu yaparken 6’lı masaya aykırı bir durum da olmayacak” değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN DA ŞANLIURFA’DA KONUŞACAK

Şanlıurfa'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Abide Kavşağı'nda Köprülü Kavşak yapımı tamamlandı. Köprünün resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılış töreni saat 13.00 itibariyle başlayacak. Vatandaşlar bu dakikadan itibaren alana alınacak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00 gibi konuşmaya başlaması bekleniyor.

